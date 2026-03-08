Formule 1 GP van Australië
Rijdersrapporten
GP van Australië Beoordelingen - Formule 1 2026
Wie verdient een voldoende en wie een onvoldoende na de Grand Prix van Australië? Beoordeel de coureurs en de race zelf!
Beoordeel de rijder op een schaal van 1 tot 10
Je score wordt automatisch opgeslagen als je bent ingelogd
Toegang tot de ranglijsten van alle andere gebruikers wordt beschikbaar na het stemmen op 3 opeenvolgende coureurs.
De beoordelingen van Motorsport zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers.
Beoordeel de race
GP van Australië
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
6.3
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beoordeel de coureurs
George Russell
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
7.8
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Andrea Kimi Antonelli
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
7.5
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Charles Leclerc
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
8.3
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lewis Hamilton
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
7.8
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lando Norris
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
6.3
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Max Verstappen
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
7.7
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oliver Bearman
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
7.6
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arvid Lindblad
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
8.3
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gabriel Bortoleto
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
7.6
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pierre Gasly
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
6.8
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Esteban Ocon
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
5.8
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alexander Albon
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
5.5
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liam Lawson
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
4.6
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Franco Colapinto
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
4.5
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Carlos Sainz
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
4.7
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sergio Pérez
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
4.5
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lance Stroll
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
3.8
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fernando Alonso
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
5.2
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valtteri Bottas
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
4.2
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Isack Hadjar
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
6.7
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oscar Piastri
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
3.2
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nico Hülkenberg
Mijn cijfer
-
-
Lezers
Stem om te zien
3.9
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reacties