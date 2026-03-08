Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

GP van Australië Beoordelingen - Formule 1 2026
Formule 1 GP van Australië
Rijdersrapporten

GP van Australië Beoordelingen - Formule 1 2026

Wie verdient een voldoende en wie een onvoldoende na de Grand Prix van Australië? Beoordeel de coureurs en de race zelf!

Beoordeel de rijder op een schaal van 1 tot 10
Je score wordt automatisch opgeslagen als je bent ingelogd
Toegang tot de ranglijsten van alle andere gebruikers wordt beschikbaar na het stemmen op 3 opeenvolgende coureurs.
De beoordelingen van Motorsport zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers.

Beoordeel de race

GP van Australië

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beoordeel de coureurs

George Russell

George Russell

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Charles Leclerc

Charles Leclerc

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lando Norris

Lando Norris

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Max Verstappen

Max Verstappen

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oliver Bearman

Oliver Bearman

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pierre Gasly

Pierre Gasly

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Esteban Ocon

Esteban Ocon

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alexander Albon

Alexander Albon

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liam Lawson

Liam Lawson

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Franco Colapinto

Franco Colapinto

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Carlos Sainz

Carlos Sainz

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sergio Pérez

Sergio Pérez

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lance Stroll

Lance Stroll

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fernando Alonso

Fernando Alonso

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Isack Hadjar

Isack Hadjar

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oscar Piastri

Oscar Piastri

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Mijn cijfer

-

Lezers

Stem om te zien
Selecteer je beoordeling
Cijfer opgeslagen
Jouw keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reacties