F1 Abu Dhabi live: Volg de derde training

De tweede vrije training had een beter beeld moeten geven van de onderlinge verhoudingen, maar door rode vlaggen voor Carlos Sainz en Nico Hülkenberg bleven er maar weinig minuten over voor de coureurs om een long run en kwalificatierun te doen. Zodoende zitten de teams na de openingsdag in Abu Dhabi met de nodige vraagtekens. De derde vrije training biedt nog wel een kans om wat aan de afstelling aan te passen, maar vanwege de relatief vroege starttijd - het zonnetje schijnt nog volop bij de start van de sessie - zal dat niet allemaal heel representatief zijn.

Ook de eerste vrije training kon geen duidelijk beeld schetsen, aangezien toen maar liefst tien coureurs hun zitje moesten afstaan aan een rookie. Voor die coureurs was de tot tweemaal toe onderbroken VT2 dus een pijnlijke, aangezien zij zo op grotere achterstand beginnen dan de tien coureurs die VT1 én VT2 hebben gereden. Uiteindelijk was het Charles Leclerc die toch voor een positieve headline zorgde bij Ferrari, aangezien hij met een rondetijd van 1.24.809 de snelste was op vrijdag. Hij was echter maar 43 duizendsten sneller dan Lando Norris, die op zijn beurt Max Verstappen op een tiende van een seconde achter zich hield. De Nederlander was echter nog niet helemaal tevreden met de balans van de RB19, met name in de laatste sector. "De auto stuitert als een kangoeroe", zei de drievoudig wereldkampioen op de boordradio.

De warrige sessie resulteerde wel in een top-vijftien die binnen een seconde van elkaar stond. Kan dat vandaag ook weer het geval zijn in de kwalificatie? Voordat het zover is, zullen de coureurs nog één keer zestig minuten krijgen om de baan te verkennen, een gevoel te krijgen voor de balans in de auto en de afstelling hier en daar aan te passen om goed voor de dag te komen in de kwalificatie en de race.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi begint om 11.30 uur Nederlandse tijd. Het is dan 14.30 uur in de Verenigde Arabische Emiraten. Via het onderstaande liveblog van Motorsport.com blijf je met updates van journalisten ter plaatse op de hoogte van het laatste nieuws en mis je geen moment van de actie dankzij video's van Viaplay.