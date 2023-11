Russell bovenaan in laatste training van F1-seizoen 2023, Verstappen P6

Doordat veel teams tijdens de eerste training op vrijdag een rookie de baan opstuurden - in het geval van Red Bull zelfs twee - en de tweede training tot twee keer toe werd stilgelegd middels een rode vlag, hadden onder andere Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris en Lewis Hamilton nog niet zo heel veel gereden voor de start van de laatste oefensessie. Het was dan ook gelijk druk op de baan toen het licht aan het einde van de pits op groen ging voor de eerste Formule 1-actie op zaterdag, al zijn de omstandigheden niet erg representatief voor hoe het in de kwalificatie en de race zal zijn, aangezien deze later op de dag worden verreden.

Lewis Hamilton was de eerste die een tijd op de klokken bracht. De Brit reed op de zachte band een 1.26.615. Carlos Sainz, die vrijdag een van de rode vlaggen veroorzaakte door hard te crashen, ging daarna op de medium band drie duizendsten sneller dan de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat Sergio Perez vervolgens met een 1.25.417 op de soft even bovenaan had gestaan, meldde George Russell zich op P1 met een 1.25.163. De Mercedes-rijder, die op vrijdag snelste was gegaan in de eerste training, legde de lat hierna hoger door een 1.24.829 te rijden, waarmee hij halverwege de sessie de tijdenlijst aanvoerde.

Verstappen stond aanvankelijk derde na een 1.25.662 te hebben gereden op de soft. “De achterkant is behoorlijk los. Ik glijd veel”, zei de Nederlander daarna over de boordradio. Even voor de helft van de training verbeterde hij zich naar een 1.25.358, waarmee hij een halve seconde langzamer was dan Russell en tweede kwam te staan.

Met nog twintig minuten te gaan kwamen verschillende coureurs de baan op om een snelle ronde te oefenen op de soft. Alexander Albon imponeerde door zijn Williams naar de tweede tijd te brengen en maar een tiende langzamer te zijn dan Russell eerder was gegaan. Albon was echter nog maar net over de streep of Russell begon een nieuwe snelle ronde. Na twee groene sectoren ging hij paars in het laatste gedeelte, resulterend in een tijd van 1.24.418, waardoor het verschil met de concurrentie weer een halve seconde was.

Lando Norris klom naar de tweede tijd. De McLaren-coureur was nog geen tiende langzamer dan Russell, ondanks een momentje bij het uitkomen van de laatste bocht. Norris’ teamgenoot Oscar Piastri sloot aan op de derde positie in de tijdentabel. Verstappen was met nog tien minuten te gaan naar de tiende stek gezakt toen hij aanzette voor een nieuwe snelle ronde. Hij ging bij de eerste bocht echter buiten de baan, waardoor hij meteen weer van zijn gas kon. “De auto is opnieuw aan het bottomen en springen. Ik heb geen idee wat er aan de hand is”, zei Verstappen, alvorens zijn auto onverrichter zake weer de pits in te sturen.

Met nog een paar minuten op de klok verbeterde Verstappen zich naar een 1.25.123, waarmee hij naar de training als zesde eindigde. Russell bleef bovenaan staan, terwijl Norris en Piastri de sessie als tweede en derde afsloten. Albon deed het goed met de vierde tijd, terwijl Leclerc voor de vijfde tijd tekende. Sainz kende een moeizame training en was langzaamste. De hobbel bij de derde bocht, waarop de Spanjaard vrijdag de controle over zijn Ferrari verloor, gaf tijdens de laatste oefensessie geen problemen meer, nadat baanwerkers er 2,5 millimeter hebben weten af te schaven.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen in actie tijdens VT3 in Abu Dhabi

Uitslag derde vrije training F1 GP van Abu Dhabi: