Kubica gaat met BMW in zee voor DTM-test in december

Nadat Kubica zijn vertrek bij Williams aankondigde, kwam de DTM al meteen bovendrijven als één van de meest waarschijnlijke vervolgstappen. De Pool heeft al meermaals aangegeven een simulatorrol in de Formule 1 (wellicht bij Haas) te willen combineren met een gedegen raceprogramma. De Duitse merkenklasse lijkt daar geknipt voor.

De vervolgvraag is echter waar Kubica onderdak kan vinden. Zijn management heeft in een eerder stadium gesprekken gevoerd met Audi, maar Dieter Gass liet nadien aan Motorsport.com weten dat Audi voor de fabrieksteams waarschijnlijk vasthoudt aan de bestaande line-ups. Veel reden om te schuiven is er ook niet. Audi was immers uiterst dominant in 2019 en ging met alle titels aan de haal.

Het Audi-klantenteam WRT en de voornaamste rivaal van Audi, BMW, blijven derhalve over als reële opties voor Kubica. Voor dat laatstgenoemde merk gaat Kubica in Jerez zijn eerste DTM-meters afleggen sinds hij in 2013 al eens testte namens Mercedes. "Ik wil BMW Motorsport heel erg bedanken voor deze mooi kans en kijk alvast uit naar de test. Ik wil erg graag kennis maken met de moderne DTM-auto's met de turbo."

Kubica sluit ook bepaald niet uit dat zijn test een vervolg krijgt met een racezitje in 2020. "Ik zie een toekomst in de DTM zeker voor me. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging en de DTM is precies dat. Het deelnemersveld is van hoog niveau, maar goed: we moeten eerst maar eens wachten hoe ik het tijdens de testdagen doe." Jens Marquardt is ook benieuwd naar dat laatste aspect. "Wij kijken er reikhalzend naar uit om te zien wat Robert, een grote naam in de internationale autosport, kan doen in onze BMW M4 DTM."

DTM trekt voor pre-season test naar Monza

De afsluitende test van 2019 vindt dus plaats in Jerez. Voor de eerste test voorafgaand aan het seizoen van 2020 trekt de DTM naar een andere en meer aansprekende omloop: het Autodromo Nazionale di Monza. De hogesnelheidstempel in Italië is sowieso een fraaie toevoeging aan de DTM-kalender. In het weekend van 26 tot en met 28 juni werkt de Duitse merkenklasse er een volledig raceweekend af. Van 16 tot en met 18 maart kunnen de coureurs dus alvast wennen, middels de pre-season test. Afgelopen jaar zocht de DTM daarvoor nog haar heil op de Lausitzring.

Met medewerking van Tom Errington