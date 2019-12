'DTM-kalender nog niet goedgekeurd door clash met 6 uur van Spa'

Het DTM-seizoen 2020 zou normaliter in het weekend van 24 tot en met 26 april moeten beginnen. Voor precies datzelfde weekend heeft het World Endurance Championship echter de 6 uur van Spa-Francorchamps op het menu staan. Twee grote autosportevenementen in België dus, die elkaar in het vaarwater kunnen zitten. Alhoewel dat niet optimaal oogt, zou Zolder niet eens zo veel moeite met de 'clash' hebben. Spa is naar verluidt minder te spreken en daarmee de Belgische bond RACB ook. Dit zou ertoe hebben geleid dat het World Motor Sport Council haar fiat nog niet heeft gegeven.

Aangezien het WEC de kalender al in augustus heeft gepresenteerd en die klasse ook het predicaat 'FIA wereldkampioenschap' heeft, moet de DTM nadenken over een mogelijke oplossing. "ITR kijkt momenteel naar de situatie", laat een woordvoerder van de overkoepelende DTM-organisatie bij navraag van Motorsport.com weten.

De vervolgstappen zijn nog ongewis, al valt er aan verschillende oplossingen te denken. Zo kunnen de partijen - met de Duitse motorsportbond DMSB als bemiddelaar - alsnog akkoord gaan met de huidige clash. Een andere optie is dat er een nieuwe datum voor de race in Zolder wordt geprikt. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het schuiven tussen de evenementen is bijvoorbeeld geen sinecure. Zo is dat met de drukbezette Nürburgring en de Norisring (want een stratencircuit) al schier onmogelijk. Hockenheim wil waarschijnlijk niet van de seizoensfinale af, terwijl St. Petersburg, Brands Hatch, Anderstorp en Monza zich qua publieke belangstelling eerst nog moeten bewijzen.

In dat opzicht zou enkel een wissel met de Lausitzring of Assen, waar de eerste editie wel op veel publiek kon rekenen, tot de mogelijkheden behoren. Maar zo ver is het nog niet. De ouverture in Zolder houden en iets verschuiven, kan in essentie ook, al gaat ook dat niet zonder slag of stoot. Zo is een week naar voren verplaatsen onmogelijk, aangezien dan de ePrix van Parijs op het programma staat en Robin Frijns en Nico Müller verplichtingen in de Formule E hebben. De race in Zolder een week naar achteren verschuiven, zou juist een clash met de ePrix van Seoul opleveren. Voor de DTM-organisatie dus nog genoeg stof om over na te denken. ITR zal zich met dit in het achterhoofd beraden op een mogelijke oplossing, waarna er waarschijnlijk een nieuwe stemming volgt.

Met medewerking van Sven Haidinger