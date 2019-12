Zanardi: "Dream Race Fuji was voorbereiding op Paralympics"

Zanardi racete met een aangepaste BMW M4 DTM met handbesturing. Door een motorprobleem kwam hij op grote achterstand over de streep in de eerste race. In een wilde tweede race werd hij dertiende. De tweevoudig CART-kampioen wil zich nu kwalificeren voor de Paralympische Spelen 2020 in Tokio. Zanardi pakte in Londen 2012 en Rio 2016 al vier gouden medailles in de handbikes en de inmiddels 53-jarige Italiaan wil daar volgende zomer graag nog een medaille bijdoen in Japan.

Pittig detail. De handbikewedstrijden vinden uitgerekend plaats op het circuit van Fuji. Zanardi maakte dan ook van de gelegenheid gebruik om zijn handbike mee te nemen en al wat oefenkilometers te verzamelen. De data gebruikt hij voor trainingschema's ter voorbereiding op Tokio 2020. "Deze trip was voor mij heel waardevol omdat ik mijn handbike mee heb genomen en dus op het parcours kon trainen", vertelde Zanardi aan Motorsport.com.

"Dit is natuurlijk niet zoals autosport, waarbij je moet testen, maar je kan al wel een goede afstelling vinden. Als je al een keer rond het circuit bent geweest, weet je waar je voor moet trainen. Dit waardevolle informatie neem ik mee naar huis. Nu is het een kwestie van samen te zitten met mijn trainer en een goed programma voor te bereiden. En dan kan ik weer een avontuur beleven op weg naar de Paralympische Spelen. Op mijn leeftijd van 53 jaar is dan echt een groot geschenk."

Zanardi deed het vorig jaar meer dan aardig bij een gastrol in de DTM op Misano, maar had het op Fuji lastig met de nieuwe generatie DTM-wagens in Fuji. Hij had het lastig om het extra vermogen van de nieuwe turbomotor over te brengen op de Hankook-banden. Een vicieuze cirkel, want zo werd het lastiger om het rubber op temperatuur te brengen. Zanardi kwam op zaterdag enkele seconden per ronde tekort. "Als je geen temperatuur in de banden kan krijgen, dan heb je geen grip. Als je eindelijk grip krijgt kan je pas harder pushen en meer temperatuur in de banden brengen. Als je die grens niet kan doorbreken, dan kijk je tegen een kloof aan en die kloof was op bepaalde momenten eerlijk gezegd wat beschamend."

Met medewerking van Tom Errington