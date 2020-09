Interview: Kubica verklaart worsteling in DTM en keuze voor BMW

Op het TT Circuit Assen zijn er in tijden van corona veel minder fans welkom dan gebruikelijk, maar dat neemt niet weg dat er op de hoofdtribune prominent een Poolse vlag te zien is. Onder het handjevol geselecteerde journalisten in het mediacentrum - waaronder ondergetekende - is eveneens een Poolse journaliste aanwezig. Het zegt veel over de populariteit van Kubica en over wat de Pool zeker in eigen land nog altijd losmaakt. Kubica is en blijft een begrip.

Totaalpakket BMW minder goed dan gedacht

De resultaten zijn daar alleen nog niet mee in overeenstemming. Kubica heeft tot dusver een tiende plek staan als beste klassering, geen vetpot dus. "Hoe mijn ervaring tot dusver is geweest in de DTM? Nou, ik zou zeggen vrij teleurstellend", opent hij het gesprek met Motorsport.com in de truck van Orlen Team ART. "We wisten vooraf al wel dat het niet makkelijk zou worden, maar jammer genoeg zijn we ook nog eens geconfronteerd met extra problemen." Kubica zegt die pijn vooral te voelen op de rechte stukken en met de acceleratie, of beter gezegd met het gebrek daaraan. "De prestaties van ons pakket, van onze auto zeg maar, zijn jammer genoeg slechter dan vooraf door ons verwacht."

In Assen toonde hij voorzichtig wat tekenen van beterschap, al is het lek nog niet boven. "Het punt is: je kunt het als coureur wel wat meer forceren en proberen om in de bochten terrein goed te maken, maar dat kun je maar een paar rondjes doen. Dan zijn de banden er finaal aan. Aan de ene kant is het heel teleurstellend, aan de andere kant kennen we de problemen en weten we dat de prestaties enorm verbeteren als we een oplossing vinden." In de Drentse hoofdstad lijkt die oplossing voorzichtig nabij, al is het TT Circuit voor Kubica wel onbekend terrein. "Dit is inderdaad mijn allereerste keer hier en volgens mij ook pas de tweede keer in Nederland, na de F3 Masters in Zandvoort. Het is best eigenlijk grappig voor mij om op een onbekend circuit te komen, dat overkomt me niet zo vaak meer na twintig jaar in de racerij."

Keuze voor BMW: F1-verleden en combinatie met testrol Alfa Romeo

Op dat Drentse asfaltlint komt Kubica in actie met de BMW M4 Turbo, in de kleuren van Orlen Team ART. Dat brengt ons bij het voornaamste gespreksonderwerp, want waarom heeft Kubica voor BMW gekozen? De voormalig F1-coureur voerde vorig jaar ook gesprekken met Audi en dat merk uit Ingolstadt heeft de zaken een stuk beter voor elkaar dan BMW. "Je hebt gelijk, ik heb gesprekken gevoerd en goed de tijd genomen voor mijn besluit. In december heb ik een test op Jerez kunnen doen en dat was een goede kans voor mij om de DTM en deze auto's te leren kennen. Maar op dat moment moest ik wel een besluit nemen. Ik had ook nooit getekend als ik het gevoel had niet competitief te kunnen zijn als coureur. Maar jammer genoeg worden mijn eigen prestaties grotendeels gemaskeerd door onze auto", begint hij zijn antwoord.

"En ja, waarom BMW? Ik denk dat er uiteindelijk meerdere redenen waren. Ik wist dat het totaalpakket van het andere merk [Audi] waarschijnlijk beter zou zijn, maar ik kende nog behoorlijk wat mensen uit mijn F1-tijd, BMW heeft mij in 2006 de kans gegeven om te debuteren in de Formule 1. Nou wil ik niet zeggen dat mijn besluit daar volledig op is gebaseerd hoor, maar ik heb wel fijne gesprekken kunnen voeren met die mensen." Daarnaast legt hij uit dat een DTM-contract met Audi nagenoeg niet te combineren viel met zijn werk voor het F1-team van Alfa Romeo. "We hadden ook wat ups en downs met contractuele zaken, zal ik maar zeggen. Het was niet makkelijk omdat ik ook reserve- en testcoureur van Alfa Romeo in F1 ben. Met twee verschillende automerken in het spel is het nooit makkelijk. Ook deze constructie was zelfs nog niet makkelijk."

Gevolg is wel dat Kubica het voorlopig met een inferieure auto moet doen. "Of ik spijt heb van mijn keuze? Nee, dat kan ik niet zeggen, alhoewel ik wel zie dat anderen minder problemen hebben. Maar in de paddock heeft iedereen wel iets te klagen en het is heel makkelijk om met de beschuldigende vinger te gaan wijzen, of om te zeggen 'als ik dit had gedaan, dan was het beter geweest'. Ik probeer gewoon het maximale uit mijn huidige pakket te halen en ben ook gewoon dankbaar voor de kans die ik wel heb gekregen. Uiteindelijk is en blijft de DTM het hoogste kampioenschap dat ik kan combineren met mijn F1-verplichtingen." Tot slot geeft Kubica de moed niet op, hetgeen de Pool gezien zijn verleden sowieso niet doet. "Alle partijen die bij dit project betrokken zijn, doen er alles aan om het tot een succes te maken, maar ik ben een rookie in deze klasse en het team is ook nieuw. Maar zoals gezegd: als we samen uit deze lastige situatie komen, dan zullen onze prestaties enorm verbeteren. Daar twijfel ik absoluut niet over."

Deel twee van het interview met Robert Kubica, over de Formule 1, volgt komende week.



