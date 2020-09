Van der Linde wint prachtige DTM-regenrace in Assen, Frijns P2

Met de zegetocht van Frijns nog scherp op het netvlies namen de DTM-coureurs een dag later weer plaats op de grid, met wederom fans op de tribunes van het Asser circuit. Net als op zaterdag speelden de weergoden een grote rol voor de start. De regen kwam met bakken uit de hemel. Waar het op zaterdag nog snel opdroogde en alle coureurs voor slicks kozen, was daar op zondagmiddag geen denken aan. Sterker nog: de start werd met tien minuten uitgesteld en nadien volgden eerst twee verkennende ronden achter de safety car.

Duval start sterk, imponerende Frijns neemt commando over

Ondanks deze omstandigheden koos de wedstrijdleiding wel voor een staande start, waarvoor hulde. Polesitter René Rast zal daar overigens iets anders over denken, de regerend kampioen kwam beroerd van zijn plek en zakte terug tot de derde stek. Wie profiteerden daar dan van? Nou Frijns en Loïc Duval. Frijns kende de beste start van iedereen vanaf P3, maar zat bij het aanremmen voor de Haarbocht aan de buitenkant en moest de leiding zodoende alsnog aan Duval - de poleman van gisteren - laten. De Fransman had in de openingsfase het voordeel van vrij zicht en wist zo een gaatje te slaan. Het zou echter nog verkeren aan de kop.

Terwijl Robert Kubica als eerste man binnenkwam voor een nieuw setje regenbanden, kwam Frijns namelijk steeds beter in zijn ritme. De Limburger was ontketend, reed het gat met Duval zienderogen dicht en sloeg zijn slag in de elfde ronde op start-finish, uitgerekend daar waar de fans toekeken. Eenmaal aan kop stond er geen enkele maat op Frijns, ook al omdat het tempo van Duval compleet instortte en hij onbewust een groot gapend gat voor Frijns creëerde. Rast en Nico Müller bleven beduidend langer achter Duval hangen, waardoor Frijns een comfortabele voorsprong van tien tellen kon opbouwen.

De hamvraag voor het restant leek lange tijd te luiden: wie durft als eerste naar slicks te gaan op een opdrogende baan? Even leek Duval het antwoord te geven, maar zijn team koos nogmaals voor regenbanden - tot ongenoegen van de coureur zelf. Zijn team bleek het echter bij het juiste eind te hebben. Mike Rockenfeller ging namelijk wel voor slicks, maar bleek de pineut toen het opnieuw begon te regenen en hij nogmaals naar binnen moest. Frijns keek het allemaal rustig aan en wachtte tot de 23ste ronde om nieuwe banden te halen, regenbanden welteverstaan.Het leek een gevalletje 'van de leiding, naar de leiding', maar dat was buiten Sheldon van der Linde gerekende. De Zuid-Afrikaan komt er normaliter niet aan te pas in zijn inferieure BMW, maar kreeg het in Assen op tactisch vlak subliem voor elkaar. Als een duveltje uit een doosje.

Code rood na zware crash, Van der Linde

Hij ging al vroeg naar een nieuw setje regenbanden en vond zichzelf na de gebruikelijke pitstops van concurrenten pardoes aan de leiding. Frijns maakte zich op de tweede plek op voor een inhaaljacht, maar moest toezien hoe er met nog twaalf minuten te gaan een kink in de kabel kwam. Fabio Scherer ging opmerkelijk genoeg voor slicks en moest dat bekopen met een harde crash in zijn Audi RS5. Een safety car en later zelfs een code rood waren de gevolgen, de race werd stilgelegd.

De wedstrijdleiding nam daarna andermaal een goed besluit door de race wel te herstarten, weliswaar achter de safety car - al was het maar omdat er opnieuw hemelwater naar beneden kwam. Met nog zes minuten te gaan, werd het veld voor de laatste keer losgelaten. Het zou Frijns in theorie nog een kleine kans geven om zijn tweede opeenvolgende zege te pakken, maar Van der Linde gaf geen krimp meer op P1. De Zuid-Afrikaan bleef fier overeind en reed naar een even verrassende als knappe zege op het TT Circuit. Zijn allereerste zegetocht in de DTM bovendien en de tweede triomf van BMW in 2020. Frijns moest op 2.6 seconden genoegen nemen met P2, voor teammaat en kampioenschapsleider Müller. Duval en Rast completeerden de top-vijf, voor de eveneens imponerend sterke Timo Glock.