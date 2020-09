Rast op pole voor tweede race in Assen, Frijns derde in kwalificatie

Een dag na de glansrijke zege van Robin Frijns voor eigen publiek in Assen mochten de matadoren het op zondagochtend voor een tweede maal laten zien voor het aanwezige publiek op de tribunes. Onder een aangenaam zonnetje, hetgeen later vandaag nog wel anders wordt, begon René Rast voortvarend aan de kwalificatie. De regerend DTM-kampioen kende pech op zaterdag en was dermate gefrustreerd dat hij het gebruikelijke TV-interview oversloeg, al legde hij aan Motorsport.com wel keurig uit waar de pijnpunten zaten op de eerste racedag.

"Het loopt dit jaar gewoon niet. Als ik vorig jaar een goede ronde reed, was dat genoeg voor pole en dit jaar kunnen we de Abt-mannen [Frijns en Nico Müller] gewoon niet bijbenen." Op zondagochtend wist hij echter het tegendeel te bewijzen. Rast opende het bal al meteen sterk, als snelste man in de eerste runs. Hij rondde het TT Circuit Assen bij zijn eerste poging in 1.23.258. Frijns, dit seizoen zeer sterk in de kwalificaties, posteerde zijn Audi RS5 in deze fase op een tweede plek, nipt voor teamgenoot en kampioenschapsleider Müller en Loïc Duval.

De sterke mannen van zaterdag stonden daarmee opnieuw bovenaan de tijdenlijst. In de tweede en afsluitende runs bleven zij het mooie weer maken, al ging de volgorde nog enigszins op de schop. Niet wat betreft de eerste startplek trouwens, Rast verbeterde zichzelf en wist de eerste stek daarmee vast te houden. Duval kwam nog wel angstaanjagend dichtbij met een achterstand van slechts 0.029 van een seconde, maar kon Rast niet van pole afhouden. Frijns kwam met een persoonlijke verbetering naar de derde tijd, voor teammaat Müller. De beste BMW-coureur vinden we op P6 in de persoon van Jonathan Aberdein.

De tweede DTM-race van het weekend in Assen begint zondagmiddag om 13.30 uur.

DTM Assen kwalificatie zondag - uitslag: