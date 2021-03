Tegenvaller voor DTM: Buttons team trekt inschrijving terug

In december kondigde het Britse team, dat deels eigendom is van Button, aan dat het van plan was om dit jaar een McLaren 720S in te zetten in de fors veranderde DTM. Het geplaagde kampioenschap hoopt een groter en sterker deelnemersveld op de been te brengen door de Class One-reglementen te laten voor wat het is en over te stappen op GT3-reglementen. Jenson Team Rocket RJN wilde van die gelegenheid gebruikmaken om een volgende stap te zetten met het eigen programma, maar mede-eigenaar Chris Buncombe verklaarde tegenover Motorsport.com dat is besloten om de inschrijving terug te trekken.

“Het is simpelweg een verandering van onze plannen voor dit jaar”, legde Buncombe uit, die verklaart dat toekomstige deelname aan de DTM niet uitgesloten is. “Het kampioenschap ziet er in onze ogen goed uit en misschien kunnen we voor volgend jaar iets opzetten. Het lijkt erop dat het kampioenschap wat momentum opbouwt en het is voor ons interessant. We hebben het niet volledig afgeschreven, maar onze focus blijft bij de GT World Challenge. We hopen absoluut dat de DTM iets is waar we in de toekomst onderdeel van kunnen zijn. Als team zijn we groeiende en hopelijk staan we in 2022 op de grid.”

Corona en Brexit staan deelname in de weg

Jenson Team Rocket RJN richt zich in 2021 ook op het Britse GT-kampioenschap en werkt dus een dubbel programma af. De DTM ook aan dat programma toevoegen zou te duur zijn voor de renstal, zo heeft Motorsport.com vernomen, niet in de laatste plaats door de coronapandemie en de Brexit. Met één auto deelnemen aan het Duitse kampioenschap zou naar schatting zo’n miljoen euro kosten, ondanks de keuze om de Class One-reglementen links te laten liggen. Het in Oxford gevestigde team zou ook van plan zijn om in Duitsland een tweede thuisbasis op te zetten en het DTM-project van daaruit te runnen, maar dat zou gezien de huidige omstandigheden een te dure klus zijn.

“De logistiek is op dit moment een uitdaging voor Britse teams. Dat geldt ook voor de mix van COVID en de Brexit, aangezien we kijken naar een Europese basis. Vanuit Groot-Brittannië aan deze series deelnemen heeft eigenlijk geen zin”, aldus Buncombe. “We keken naar opties om ons op het continent te vestigen, want mensen en uitrusting heen en weer sturen over het Kanaal is helaas niet meer zo makkelijk als het was. Ik zou willen dat we nog onderdeel waren van de EU, maar dat is een ander verhaal. Eerlijk gezegd zijn er veel factoren die het onmogelijk maakten om onze intenties van een aantal maanden geleden invulling te geven.”