Juncadella maakt DTM-rentree in Mercedes van Gruppe M

De 29-jarige Juncadella maakte in 2013 al zijn debuut in de DTM en reed in het toerwagenkampioenschap maar liefst vijf seizoenen in dienst van Mercedes, waarna hij in 2019 ook nog een jaar voor R-Motorsport uitkwam in een Aston Martin. Afgelopen jaar ontbrak de Catalaan op de DTM-grid, maar nu het kampioenschap de overstap maakt naar de GT’s keert Juncadella terug in de raceklasse.

Nadat hij eerder dit jaar door Mercedes-AMG werd vastgelegd als fabrieksrijder, zal Juncadella ook in zijn zevende DTM-seizoen weer de eer van het merk met de ster verdedigen. De Spanjaard doet dit voor het team van Gruppe M, dat voor komend seizoen één Mercedes-AMG GT3 Evo heeft ingeschreven. Het team kan daarbij tevens op de nodige fabriekssteun rekenen van het merk uit Stuttgart.

"Merken zijn opeens weer geïnteresseerd in de DTM"

“Ik ben erg gemotiveerd en kijk er erg naar uit”, blikt Juncadella tegenover Motorsport.com vooruit op zijn DTM-rentree. “Een paar maanden geleden keken weinig mensen om naar dit kampioenschap, maar opeens zijn merken weer geïnteresseerd geraakt in de DTM. AMG heeft me aan het begin van het jaar al gewaarschuwd dat de strategie leek te veranderen en dat ze op me rekenden als ze zouden besluiten om weer terug te keren. Dit voelt echt als een adrenalineshot en een enorme motivatie, omdat de terugkeer in de DTM voor mij heel speciaal voelt. Ik ben echt dol op dit kampioenschap,”

Juncadella behaalde in 2018 zijn eerste en tot dusver enige overwinning in de DTM. De coureur combineert zijn DTM-rentree dit jaar met een seizoen in de GT World Challenge, waar hij samen met teamgenoten Raffaele Marciello en Jules Gounon voor het team van AKKA ASP eveneens rijdt met een Mercedes-AMG GT3.