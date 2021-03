Glock blijft bij BMW in DTM, Maini debuteert bij GetSpeed

Glock wordt bij Rowe Racing teamgenoot van Sheldon van der Linde. Voor de Duitser is het zijn negende seizoen in de DTM. In die periode won hij vijf races, stond hij nog eens tien keer op het podium en scoorde hij zes pole-positions. Sinds zijn debuut in 2013 is Glock een vaste waarde voor BMW, maar het was in eerste instantie geen vanzelfsprekendheid dat hij dit jaar in de klasse zou racen. BMW vertrok als officieel fabrikant uit de DTM en reduceerde het IMSA GT3-project tot alleen de endurance-races. Donderdag maakte Rowe Racing bekend dat Glock met een M6 GT3 zal deelnemen in de DTM.

“Ik ben heel blij dat ik ook in 2021 in de DTM mag rijden”, aldus de 39-jarige Glock. “Het team van Hans-Peter Naundorf is heel ervaren en heeft veel succes gehad. In de endurance-racerij hebben ze zo’n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt. Ik kijk uit naar de samenwerking met het team en ook met Sheldon van der Linde, hij is heel erg snel. Ik ben veel ouder, maar ik kan denk ik nog veel van hem leren. Sheldon heeft immers al veel ervaring met de BMW M6 GT3.”

Maini maakt DTM-debuut bij GetSpeed

Bij GetSpeed Racing is Arjun Maini aangekondigd als de vaste coureur in de Mercedes AMG-GT3. Maini was in het verleden ontwikkelingscoureur bij het Haas F1 Team, maar heeft sinds zijn vertrek uit de formuleracerij vooral met LMP2-wagens geracet. Hij reed in 2019 met RLR MSport in ELMS en stond datzelfde jaar voor het eerst aan de start in de 24 uur van Le Mans. Vorig jaar stond Maini door corona een groot deel van het seizoen aan de kant, maar keerde eerder dit jaar samen met voormalig F1-coureur Narain Karthikeyan terug in het ALMS-kampioenschap. Dit jaar staat Le Mans weer op de planning voor Maini, maar hij doet dus ook het volledige DTM-seizoen voor GetSpeed Racing.

Met de aankondiging van GetSpeed staan er in 2021 in ieder geval vier Mercedessen op de DTM-grid. Donderdag werd duidelijk dat het team van voormalig F1-kampioen Jenson Button zich terugtrekt uit de DTM. Dat team zou met een McLaren gaan racen.