Einde van een tijdperk: stopt Audi met GT3 en klantenprogramma?

In 2026 stapt Audi in de Formule 1. Alle aandacht en energie moet tot die tijd in dat ambitieuze project gestoken worden. Dat lijkt ten koste te gaan van de GT3-racerij en de klantenteams in de sportwagens, zo heeft Motorsport.com's zusterwebsite Motorsport-Total vernomen. Dit ligt in lijn met eerdere harde beslissingen van het bestuur. Zo trok het merk met de vier ringen eerder al de stekker uit de DTM en de Formule E, om vervolgens ook het LMDh-project stil te leggen.

Audi CEO Markus Duesmann heeft sinds zijn aanstelling in 2020 er alles aan gedaan om een F1-project op te starten. In augustus werd die droom werkelijkheid toen het Duitse merk formeel een startbewijs voor 2026 ontving. Audi gaat haar eigen motoren ontwikkelen en slaat de handen ineen met Sauber voor het chassis. Volgens meerdere bronnen heeft het bestuur al in 2021 besloten alle aandacht te richten op het F1-project, lang voordat de entree formeel goedgekeurd was. Daar wordt nu ook de klantendivisie van de racetak de dupe van. Audi Sport Customer Racing is actief in onder meer GT2, GT3, GT4 evenals TCR. De verwachting is dat het Dakar Rally-programma wel blijft bestaan. Sterker nog: Audi wil in 2024 deelnemen aan het volledige World Rally-Raid Championship.

Dit besluit hoeft niet te betekenen dat er vanaf 2024 geen Audi meer in de internationale racerij te zien is. Er kan besloten worden om de productie van reserveonderdelen en het onderhoud van de motoren uit te besteden. De tijd van fabrieksondersteuning in de DTM en andere grote kampioenschappen is echter wel over. Audi zal teams ook niet meer voorzien van fabrieksrijders en nieuwe onderdelen, waardoor het merk op den duur weg zal zakken uit de top en daarmee vermoedelijk ook uit de hele autosport. Het is aannemelijk dat de veertien fabrieksrijders hun plek verliezen. Robin Frijns besloot eerder dit jaar zelf al te vertrekken.