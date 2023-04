Ex-MotoGP-coureur Dovizioso overweegt deelname aan DTM

Volgens informatie van Motorsport.com zou Dovizioso deze test zien als een mogelijke opstap naar een fulltime deelname. De 37-jarige Italiaan, die vorig jaar afscheid nam van de MotoGP, heeft op Hockenheim namens het Project 1-team getest in de BMW M4 GT3. Daar heeft Dovizioso maandag al de eerste meters gereden en voegde daar dinsdag nog een test aan toe.

Deze test is geen toeval, aangezien Dovizioso deze dagen wil gebruiken om een keuze te maken over zijn volgende carrièrestap. Bovendien zoekt het nieuwe Project 1-team nog naar een tweede coureur, nadat het eerder alleen Marco Wittmann had vastgelegd voor het seizoen 2023. Het team van Hans-Bernd Kamps is net als andere DTM-teams op Hockenheim aanwezig voor tests.

Een van die teams die aanwezig was bij die test, is het Belgische WRT met haar coureurs Maxime Martin, Niklas Krütten en MotoGP-legende Valentino Rossi. Zo kwamen Dovizioso en Rossi elkaar alsnog tegen, dit keer met de vierwielers in plaats van de tweewielers. Toeval wil dat Dovizioso en Rossi elkaar al op de baan zouden ontmoeten, aangezien Dovizioso in 2019 als gastrijder deelnam aan de DTM-race op Misano, toen de klasse nog niet met de GT3's reed maar met de Class 1. Rossi stond toen ook klaar om in te stappen, maar dat ging vanwege contractuele zaken – Yamaha en BMW kwamen niet tot een deal – niet door.

Voor Dovizioso lijkt een deelname aan de DTM een realistische optie dankzij de test op Hockenheim. Daar deelde hij de auto met zijn mogelijke teamgenoot, Wittmann. Project 1 legde in totaal 72 ronden af op maandag, toen de weersomstandigheden dankzij de lage temperaturen en af en toe wat regendruppels niet ideaal waren. Het team kwam uiteindelijk in het middenveld terecht met een rondetijd van 1.38.957, waar Akkodis-ASP-Mercedes de snelste tijd had met een 1.36.8. Veel moet er niet achter die rondetijden gezocht worden, aangezien niet bekend is wie er op dat moment achter het stuur reed en met hoeveel brandstof er is gereden.

Positieve indruk

Dovizioso liet bij zijn gastoptreden in de DTM in 2019 een positieve indruk achter. Hij eindigde toen als twaalfde en vijftiende en liet zodoende DTM-veteranen achter zich. WRT-teambaas Vincent Vosse was toen ook te spreken over de verrichtingen van de vijftienvoudig MotoGP-winnaar. "Zijn gevoel is ongelofelijk goed", liet Vosse destijds optekenen. "Hij begreep daardoor heel snel hoe het werkte." Naast ervaring in de DTM heeft Dovizioso ook al ervaring in auto's die vergelijkbaar zijn met de GT3-klasse, waaronder de Lamborghini Super Trofeo. Hij won in zijn klasse twee races als gastrijder en was de nummer twee in de Pro-Am-klasse.

Allemaal geen verkeerde verdiensten, die alleen maar in het voordeel kunnen spreken van Dovizioso, mocht hij willen deelnemen aan de DTM. Als het team zijn naam aan de auto kan verbinden, zou dat ook gunstig kunnen uitpakken voor de financiën van Project 1. Het team heeft namelijk zo'n 2,4 tot 2,6 miljoen euro per jaar nodig om met twee auto's deel te nemen, al krijgt het van BMW steun voor iets minder dan één miljoen euro.

Voor de DTM zou het bovendien goed nieuws zijn als het zo'n grote naam uit de motorsport strikt. De klasse is namelijk overgenomen door ADAC nadat ITR, de vorige eigenaar, besloot om de commerciële rechten van de hand te doen. De DTM moet nu weer de topklasse van de Duitse autosport worden. Enkel coureurs met een platinum-status van de FIA worden toegelaten. SRO neemt de Balance of Performance op zich en Pirelli is de nieuwe bandenleverancier van het kampioenschap. De overname heeft wel tot een flinke leegloop geleid, waaronder Team Rosberg dat na 24 jaar afscheid neemt.