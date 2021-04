Pandemie zorgt voor uitstel van DTM-races op Norisring

Voor de tweede keer dit jaar zorgt het coronavirus ervoor dat de DTM-kalender wordt aangepast. In januari ging er definitief een streep door de geplande openingsrace van het jaar, die zou plaatsvinden op het nieuwe Igora Drive nabij het Russische Sint-Petersburg. Daardoor werd het weekend op Monza tussen 18 en 20 juni het nieuwe openingsweekend van het seizoen, gevolgd door de klassieke ontmoeting op de Norisring. Het stratencircuit in Neurenberg zou tussen 2 en 4 juli gastheer zijn van de eerste races sinds 2019, nadat de DTM-races van 2020 werden afgelast vanwege het coronavirus.

Toch heeft organisator Motorsport Club Nürnberg (MCN) nu aangegeven dat het niet mogelijk is om de DTM in dat weekend te ontvangen. De belangrijkste reden daarvoor is de huidige situatie rond de coronavirus-pandemie. Dit heeft ervoor gezorgd dat het stadsbestuur van Neurenberg de seinen op rood laat staan voor een evenement in juli. De MCN werkt nu samen met DTM-organisator ITR aan het vinden van een nieuwe datum, die vermoedelijk ergens in de herfst ligt. Op die manier moet het DTM-seizoen 2021, de eerste met GT3-reglementen, uit acht raceweekenden blijven bestaan.

“In de afgelopen weken hebben we de start van de opbouw van het circuit meermaals uitgesteld. Nu zijn wij, de stad Neurenberg, de ITR en de MCN, tot de conclusie gekomen dat een evenement begin juli onhaalbaar is door de huidige COVID-19-situatie”, zei voorzitter Wolfgang Schlosser van de MCN, die aangeeft op de steun van het stadsbestuur te kunnen rekenen in de zoektocht naar een nieuwe datum voor de ontmoeting. “We willen geen tweede jaar zonder ons traditionele evenement op de Norisring. Daar doen wij alles aan en daarom onderzoeken wij, samen met de ITR, tot eind mei de mogelijkheden om een nieuwe datum in de herfst te vinden. De stad Neurenberg heeft ons verzekerd van hun steun daarbij.”

Als gevolg van het uitstellen van de races op de Norisring schuift de Lausitzring op naar de tweede plek op de kalender van de DTM. Die vinden tussen 23 en 25 juli plaats. Tussen 17 en 19 september reist de Duitse raceklasse af naar TT Circuit Assen.