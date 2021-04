In het DTM-kampioenschap zal er vanaf dit jaar worden gereden met GT3-bolides. Tot dusver hadden elf klantenteams al hun deelname aan het kampioenschap toegezegd, wat alles bij elkaar goed was voor vijf verschillende merken (Audi, BMW, Ferrari, McLaren en Mercedes). Na maandenlang speculeren en lobbyen mag DTM-baas Gerhard Berger nu een zesde merk welkom heten in het kampioenschap: het Italiaanse Lamborghini.

Over een eventuele deelname van een Lamborghini aan de DTM wordt al maandenlang gesproken. Het plan van Berger om Nico Hülkenberg en Jacques Villeneuve met een Huracan GT3 deel te laten nemen aan het kampioenschap kwam niet van de grond, maar het Duitse T3 Motorsport zorgt er nu alsnog voor dat er een Lamborghini op de grid zal staan in het nieuwe DTM-seizoen. Het team uit Dresden was tot dusver vooral bekend van haar deelnames aan de ADAC GT Masters, maar met een debuut in de DTM klimt de renstal dit jaar een trede hoger op de ladder.

Mijlpaal

“We hebben de inschrijving zaterdag ingediend”, deelt teambaas Jens Feucht het heugelijke nieuws. “Voor T3 Motorsport is dit een mijlpaal in de nog jonge historie van het team. Het is een grote stap voor de toekomst en het is vooral belangrijk om vanaf de start van de vernieuwde DTM meteen deel uit te maken van het kampioenschap.”

De Huracan GT3 zal komend seizoen bestuurd worden door Esteban Muth, die daarmee eveneens zijn DTM-debuut maakt. De 19-jarige Belg was eerder onder andere al actief in de Japanse Formule 3 en in de Formule Renault Eurocup, maar richt zijn vizier sinds 2019 op de GT’s. Zo kwam hij onder andere al uit in de GT4 European Series en in de Endurance Cup van de GT World Challenge Europe.

“Een special woord van dank voor onze aandeelhouders, die hun vertrouwen in mij hebben geuit voor dit enorme project”, vervolgt Feucht. “Ook een woord van dank aan Lamborghini, dat een geweldige steun is voor dit DTM-project. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we samen succesvol zullen zijn.”

Het allereerste DTM-weekend van 2021 staat gepland voor 19 en 20 juni op het Italiaanse circuit van Monza.