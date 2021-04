Alexander Albon werd eind vorig jaar aan de kant geschoven door het Formule 1-team van Red Bull, dat de voorkeur aan Sergio Perez gaf om in 2021 naast Max Verstappen plaats te nemen in de tweede Red Bull-bolide. Waar coureurs als Daniil Kvyat en Pierre Gasly in het verleden na hun demotie nog een tweede kans kregen bij het toenmalige zusterteam van Toro Rosso (het huidige AlphaTauri), staat Albon dit jaar helemaal niet op de Formule 1-grid en moet hij genoegen nemen met een reserverol in de koningsklasse.

Naast zijn werkzaamheden in de Formule 1 zal Albon dit jaar ook in actie gaan komen in het vernieuwde DTM-kampioenschap, waar hij een aantal races gaat rijden met een Ferrari 488 GT3 van AF Corse. De 25-jarige Thai ziet een succesvol DTM-optreden echter niet als een middel om terug te keren op de F1-grid, maar vooral als zoethoudertje om scherp en racefit te blijven. Op de vraag van Motorsport.com in hoeverre een succesvol DTM-optreden hem weer aan een racezitje kan helpen in de Formule 1, antwoordt Albon dan ook: “Om eerlijk te zijn, niet heel veel”, aldus de Thai. “Het komt er voor mij vooral op aan om zo goed mogelijk mijn werk te doen. Een groot deel van het Formule 1-verhaal hangt waarschijnlijk af van de vraag hoe goed coureurs presteren en of er zich ergens kansen voordoen. Hier komt het er niet echt op aan, het draait in de DTM meer om de Balance of Performance. Zo lang ik hier maar mijn gedeelte van het werk kan doen. Mijn rol als reserverijder, mijn werkzaamheden in de simulator en het testwerk speelt een veel grotere rol [om terug te keren in de F1].”

Focus op F1-rentree

Albon mag het dit jaar in de DTM onder andere op gaan nemen tegen Timo Glock en Christian Klien, twee coureurs die na hun F1-loopbaan hun heil hebben gevonden in de GT’s. Op de vraag of Albon een nieuwe loopbaan in de GT-racerij zelf ook als een serieuze optie ziet, antwoordt de Thai: “Heel serieus, niet echt eigenlijk. Ik bedoel het is leuk voor nu, het houdt me scherp en racefit, als je het zo kunt noemen. Maar ik wil nog steeds in de Formule 1 rijden. Als de Formule 1 hem niet meer wordt dan… we zullen zien. Het is echter zeker niet iets waar ik honderd procent nee tegen zou zeggen.”

Albon mocht onlangs op het circuit van Spa-Francorchamps voor het eerst kennismaken met de 488 GT3, waarna er deze week op de Hockenheimring opnieuw twee testdagen op het programma stonden. De Red Bull-coureur geeft toe dat hij even moest wennen aan het rijden met een GT3-bolide: “GT-racen is over het algemeen heel anders. Eau Rouge is bijvoorbeeld zeker niet zo vol gas als ik had gedacht, maar het is een leercurve. Ik geniet er wel van, het is een andere uitdaging en het vergt een totaal andere rijstijl. Aan het begin was ik bijvoorbeeld echt aan het overdriven omdat je gewoon gewend bent om sommige bochten en hoe je rijdt heel anders te doen. Het is een beetje alsof je het hele proces weer opnieuw moet opstarten.”

“Aan het einde van de dag is het echter een auto. Het heeft een stuurwiel, pedalen en je kunt je er vrij snel aan aanpassen. Het voelt oké. Natuurlijk heb ik nog wel wat tijdwinst te boeken, maar ik geniet er zeker van.”

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: DTM