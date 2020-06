DTM Assen blijft hopen op publiek: "Wachten op vaccin kan niet"

De DTM heeft woensdag een herziene kalender voor het seizoen 2020 gepresenteerd. Het meest opvallende aan die kalender? Zonder enige twijfel de terugkeer van Spa-Francorchamps. Het laatste DTM-bezoek aan de Belgische Ardennen dateert alweer van 2005, toen F1-ster Mika Hakkinen nog aan het langste eind trok. In 2020 volgt eindelijk de rentree, een mooi vooruitzicht.

Assen op nieuwe DTM-kalender is eerste stap

Ruim een maand na die geplande wedstrijd in België is Assen aan de beurt. De races op het TT Circuit zijn op de geplande datum van 4 tot en met 6 september blijven staan. Dat is in essentie goed nieuws, zo vindt promotor Van Dam. "Wij zijn vorig jaar in de DTM gestapt en hebben daar als bureau ook stevig voor geïnvesteerd. Het zou dus heel jammer zijn als het dit jaar helemaal niet was doorgegaan", legt Van Dam in gesprek met Motorsport.com uit. "In dat opzicht is het super dat het allemaal gelukt is, dat de DTM begin september toch naar Assen komt. Dat is de eerste stap. En de tweede stap is dat we misschien publiek alsnog krijgen, daar moeten we met z'n allen aan werken."

Die laatste woorden vallen voor een buitenstaander wellicht lastig te rijmen met het persbericht van woensdag, waarin duidelijk stond dat er geen publiek welkom is. Maar volgens Van Dam valt dat wel te verklaren. "We moeten mensen nu niet massaal kaarten laten kopen, om dan begin september te moeten zeggen 'jammer, maar het kan toch niet'. Dat zou niet de juiste manier zijn." Dan werkt Van Dam nog liever met het omgekeerde scenario. Nu de boot afhouden en de boel weer vrijgeven als het mag. "De echte liefhebbers zullen dan alsnog wel komen. De DTM-kaartverkoop gaat trouwens via Duitsland, via de website, alleen de klachten komen hier wel binnen. En dat willen we juist voorkomen. We zijn dus blij als we straks alsnog met publiek mogen rijden, maar dan liever met wat minder publiek dan dat we nu veel klachten krijgen."

Hopen op versoepeling: "Kunnen niet wachten op vaccin"

Dat er alsnog fans welkom zouden zijn op het TT Circuit is volgens Van Dam minder wereldvreemd dan dat misschien lijkt. Minister De Jonge heeft zijn 'vaccin-uitspraak' grotendeels teruggenomen, waardoor er formeel nog niets vaststaat voor de periode na 1 september. "Persoonlijk denk ik dat er wel iets moet gebeuren voor de evenementen. Dat je daar bijvoorbeeld iets meer tolerantie in toestaat. Bijvoorbeeld dat je ze mits goed georganiseerd laat doorgaan met zeg maar vijf-, tien- of twintigduizend bezoekers per dag. In Assen hebben we daar ook de ruimte voor." Van Dam verwacht over een aantal weken meer duidelijkheid van het kabinet. "Maar volgens mij kun je niet zomaar zeggen dat grote evenementen pas weer plaatsvinden als het vaccin er is. Misschien komt dat vaccin nooit en dan hebben we dus nooit meer een evenement. Dat kan echt niet."

Als het kabinet weer enige ruimte geeft, is men bovendien goed voorbereid in Assen. "Er is alvast een concept ontwikkeld vanuit de DTM, dat concept passen ze bijvoorbeeld toe op de Nürburgring en op Hockenheim. Dat lijkt allemaal zeer goed georganiseerd, dus daar kijken wij ook zeker naar. Wij hopen daarmee uit de voeten te kunnen in Nederland." Mocht dat niet het geval zijn, dat is er financieel nog geen sprake van een catastrofe. In dat geval wordt er maatwerk geleverd voor 2020. "Daar is al een nieuwe overeenkomst voor gemaakt. We hebben een nieuw budget gemaakt, waar de DTM voor een groot gedeelte aan meebetaalt. Anders kunnen we het natuurlijk ook niet doen. We kunnen geen race zonder publiek organiseren als ons dat heel veel geld kost."

VIDEO: Een ronde over het TT Circuit Assen als bijrijder in een DTM-auto