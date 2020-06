DTM dit jaar wel naar Assen, publiek niet welkom door corona

Assen stond in de initiële planning al opgeschreven voor het eerste weekend van september. Op de nieuwe kalender - waarbij onder meer een verrassend bezoek aan Spa-Francorchamps is ingepland - blijven de data van 4 tot en met 6 september fier overeind. Heel verrassend is dat niet. Voor 1 september is er immers niets mogelijk in Nederland, zelfs geen evenementen zonder publiek.

Dat publiek zal er in het eerste weekend van september evenmin zijn. Van Dam heeft in gesprek met Motorsport.com meermaals aangegeven te hopen op een DTM-weekend met fans, maar dat blijkt in de praktijk onhaalbaar. "Het is bijzonder spijtig dat we als een gevolg van de coronacrisis geen passend vervolg kunnen bieden voor de Nederlandse én Duitse DTM-fans op Assen", laat Van Dam na het besluit in een persbericht weten. "Maar wij zijn toch blij dat het TT Circuit Assen deel uitmaakt van de DTM 2020. Zonder publiek wordt het evenement toch live in Duitsland uitgezonden op Sat1 en in vele andere landen. Ziggo zal het evenement in Nederland op TV brengen, waarmee wij het TT Circuit, Assen en Drenthe toch weer op de kaart zetten."

De editie van 2020 zal het tweede DTM-weekend op het TT Circuit Assen betekenen. Mensen die daarvoor al een kaartje hadden bemachtigd, kunnen vanaf morgen (donderdag) in actie komen. "Fans die reeds kaarten aanschaften kunnen deze vanaf 4 juni via tickets@dtm.com omzetten voor een flexibel ticket dat geldig is voor een DTM-race naar keuze tijdens dit seizoen of het 2021 seizoen."

VIDEO: Een rondje TT Circuit Assen onboard in een DTM-auto