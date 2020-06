Wachten op vaccin? Assen houdt hoop voor DTM en Gamma Racing Day

Beide evenementen staan voor respectievelijk het eerste en laatste weekend van september gepland. Tot die bewuste maand is er sowieso niets mogelijk met evenementen in Nederland, maar hoe zit het daarna? Minister De Jonge leek de deur nog verder dicht te gooien, hij zorgde voor opschudding door alles aan een vaccin te koppelen: "Zoiets kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoelang dat gaat duren. We hopen natuurlijk snel, maar een jaar of langer is heel reëel", liet de minister middels een brief aan alle Tweede Kamerleden weten.

Maar volgens Van Dam betekent dat nog niet dat er een streep door alle grote race-evenementen in Assen kan. "De uitspraak van minister De Jonge was wat prematuur, hij heeft die een dag later ook deels teruggenomen door te zeggen dat hij te voorbarig is geweest. En dat klopt. Je kunt niet zomaar roepen ‘grote evenementen worden pas weer toegestaan als er een vaccin is’. Het is ook niet aan hem om dat ineens te beslissen", reageert Van Dam in gesprek met Motorsport.com.

Nog geen streep door de hele handel dus, maar wat is het perspectief dan wel? "Voor beide evenementen werken wij momenteel met twee scenario's: eentje met publiek en eentje zonder publiek. We hopen natuurlijk volle bak met het eerste scenario door te kunnen, maar dat zal in de komende weken duidelijk moeten worden. Dan weten we pas echt welke richting het op gaat." Van Dam herhaalt dat het sec om deze twee scenario's gaat. Tussenvormen zoals een 'drive-in' op het talud - een nogal bijzonder idee dat in andere media naar voren kwam - is volgens de LDP-voorman niet aan de orde. "Nou nee, dat lijkt me niet. We werken heel duidelijk met deze twee scenario’s."

Gamma Racing Day is net als DTM ook denkbaar zonder publiek

Voor de DTM klinkt dat logisch, ook de optie om zonder publiek te rijden. Dat kampioenschap heeft immers baat bij zogenaamde 'Geisterrennen', al is het maar om de betrokken partners in leven te houden. Of zoals Van Dam uitlegt: "De DTM heeft verplichtingen aan teams, aan fabrieken en aan een aantal grote sponsoren. Ik kan me voorstellen dat die partijen zeggen ‘wij vinden races zonder publiek prima, als we maar op televisie komen’. Ik denk ook dat er daardoor wel iets te regelen valt, want in dat geval zou er voor ons natuurlijk wel compensatie moeten komen." Dat laatste is logisch, aangezien de inkomsten uit kaartverkoop dan wegvallen voor LDP. Maar persoonlijk hoopt Van Dam nog steeds dat het niet zover hoeft te komen. "We hopen nog steeds op het scenario met publiek. We krijgen ook veel telefoontjes van mensen die vragen of de DTM doorgaat met publiek en aanvragen voor hospitality-pakketten. Het zou erg jammer zijn als dat niet doorgaat. Maar goed: als het niet op de gewenste manier kan, dan gaan we in hetzelfde weekend [4 tot en met 6 september] rijden zonder publiek."

Die laatste woorden hebben overigens ook betrekking op de Gamma Racing Day, die is verplaatst naar het weekend van 25 tot en met 27 september. En dat klinkt ineens een stuk vreemder in de oren. Want is dat niet bij uitstek een evenement dat leeft bij de gratie van het publiek? Het jaarlijkse spektakel is gratis en vormt traditioneel een feest voor jong en oud. Het lijkt dus een kwestie van met publiek of helemaal niet in 2020. Maar niets is minder waar volgens Van Dam. Het gaat door, desnoods zonder publiek. "Nou ja, kijk: wij hebben nog altijd verplichtingen aan een aantal partijen. Zo hebben we meerdere kampioenschappen die bij ons rijden en hebben we ook te maken met televisieregistratie. We kijken nu dus of dat zonder publiek moet of misschien met een gelimiteerd aantal toeschouwers per dag. En dan met bijvoorbeeld mondkapjes of andere maatregelen."

