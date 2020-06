DTM presenteert kalender met verrassend bezoek aan Spa

Als gevolg van het coronavirus moest de DTM flink wat werk verzetten om tot een volwaardige kalender te komen. Halverwege maart maakte de DTM al een conceptkalender bekend waarin de start van het seizoen uitgesteld werd naar begin juli, maar op dat moment was nog niet duidelijk hoe de coronacrisis invloed zou hebben op het gewone leven. Ook moesten er her en der nog wat gaten gevuld worden.

ITR-voorzitter Gerhard Berger en zijn team achter de DTM-organisatie hebben die taak nu volbracht en presenteerden woensdag een volwaardig wedstrijdprogramma. Hoewel de Norisring nooit van de kalender verdwenen is, mag het toch op z’n minst opmerkelijk genoemd worden dat het seizoen in het weekend van 10-12 juli begint in de straten van Neurenberg. Deze datum staat overigens nog met potlood in de agenda, de lokale overheid moet het plan voor de wedstrijd nog goedkeuren.

Daarna trekt de DTM in het eerste weekend van augustus naar Spa-Francorchamps. De legendarische Ardennenomloop staat voor het eerst sinds 2005 weer op de DTM-kalender, hoewel de lokale overheid het event nog goed moet keuren. In tegenstelling tot de andere raceweekenden op de kalender gaat het in het geval van Spa ook om een tweedaags evenement. Vervolgens staat de eerste van drie ‘double-headers’ op het programma. In augustus wordt op twee achtereenvolgende weekenden gereden op de Lausitzring. Later gebeurt hetzelfde op de Nürburgring (twee verschillende configuraties) en Zolder. Op het Circuit van Terlaemen wordt eveneens twee achtereenvolgende weekenden geracet.

Tussendoor heeft Assen haar originele plek op de kalender kunnen behouden. De vijfde ronde van het kampioenschap wordt op 4, 5 en 6 september verreden op het TT Circuit. Dit evenement wordt zonder publiek verreden, liet promotor LDP International in een korte verklaring weten. De DTM heeft aangegeven dat het in eerste instantie ook uitgaat van alle andere evenementen zonder publiek. "Pas als het mogelijk en het wat betreft de gezondheid en veiligheid gerechtvaardigd is, zullen we overwegen om publiek toe te laten”, liet de organisatie in het persbericht weten.

Het seizoen wordt op 6, 7 en 8 november afgesloten met de finales op Hockenheim. Daarmee komt het DTM-seizoen, het laatste jaar met de aanwezigheid van constructeur Audi, tot een eind met tien raceweekenden. Eerder maakte de DTM al bekend dat er van 8 tot en met 11 juni een collectieve test gehouden wordt op de Nürburgring.