DTM zet eerste stap na coronabreak: collectieve testdagen in juni

De DTM kan in meerdere opzichten een geplaagd kampioenschap worden genoemd. De klasse loopt net als andere takken van autosport veel inkomsten mis door de coronacrisis, maar daar komt in het geval van de DTM nog even het aangekondigde vertrek van Audi bij. Het merk met de vier ringen houdt het eind 2020 voor gezien en volgt daarmee het voorbeeld van onder meer Mercedes.

Maar tijd om bij de pakken neer te zitten, is er voor DTM-voorman Gerhard Berger niet. Hij werkt met zijn team hard aan een routekaart om ondanks deze coronacrisis nog een fatsoenlijk seizoen af te werken. De eerste stip op die routekaart is inmiddels gezet, met een officiële pre-season test op de Nürburgring. Van 8 tot en met 11 juni kunnen alle teams aan de bak op dat iconische circuit in de Eifel, zij het onder strenge voorwaarden. Zo zijn fans niet welkom, worden medewerkers dagelijks getest op symptomen van COVID-19 en gelden er 'social distancing'-regels.

Het belang van de testdagen is vooral symbolisch. Het geeft aan de DTM zo snel mogelijk weer de draad wil oppakken. Of zoals in het persbericht te lezen valt. "Het is een eerste teken dat de DTM officieel terugkeert op het circuit, alvorens we een volledig nieuwe en herziene 2020-kalender zullen publiceren." Motorsport.com wist al te melden dat de Sachsenring een aanvraag heeft gekregen en dat de focus mogelijkerwijs meer op Duitsland en omringende landen komt te liggen dan voorheen bedacht. "ITR mikt op een nieuwe kalender die past bij het nieuwe normaal. Daar hoort ook bij dat we allerlei voorbereidingen treffen om races zonder publiek en zonder pers te organiseren."

Lee van Dam, de promotor van het DTM-weekend in Assen, liet dinsdag al aan Motorsport.com weten dat zijn organisatie momenteel op basis van twee scenario's werkt: racen met publiek en racen zonder publiek in het eerste weekend van september. "We hopen nog steeds op het scenario met publiek natuurlijk. We krijgen ook veel telefoontjes van mensen die vragen of de DTM doorgaat met publiek en aanvragen voor hospitality-pakketten. Het zou erg jammer zijn als dat niet doorgaat. Maar goed: als het niet op de gewenste manier kan, dan gaan we in hetzelfde weekend [4 tot en met 6 september] rijden zonder publiek."

