DTM bevestigt annulering Norisring, opening op Spa-Francorchamps

De DTM presenteerde woensdag haar aangepaste kalender voor 2020. Op de kalender stonden tien races, waaronder drie back-to-backs op hetzelfde circuit. De aftrap van de jaargang zou plaats moeten vinden op het stratencircuit Norisring in het Beierse Neurenberg, waar de klasse tussen 10 en 12 juli te gast zou zijn. Daarbij werd wel de kanttekening gemaakt dat de lokale overheid nog haar goedkeuring moest geven voor het evenement. Een dag later bleek dat Neurenberg niet bereid was om dat te doen.

Daarom heeft de DTM nu moeten besluiten om het weekend op de Norisring van de kalender te halen. Het besluit van Neurenberg kwam onverwacht voor de DTM en organisator ITR, zo verklaarde directeur Marcel Mohaupt. “Het besluit om geen overheidsgoedkeuring voor de DTM-races op de Norisring te geven kwam als een verrassing voor ons. Echter, wij respecteren het besluit van de stad Neurenberg. Ook bij de DTM heeft de veiligheid van alle betrokkenen de hoogste prioriteit. Wij kijken nu uit naar de nieuwe seizoensopening op Spa-Francorchamps.”

Door de annulering van de Norisring staan op de nieuwste versie van de DTM-kalender nog negen evenementen. Aan de volgorde van die evenementen is niet gesleuteld, waardoor Spa-Francorchamps zoals gezegd de eer krijgt om gastheer te zijn van de opening van het seizoen. Dat gebeurt op 1 en 2 augustus. Daarna racet de klasse twee keer op de Lausitzring, Assen, twee keer op achtereenvolgens de Nürburgring en Zolder om het seizoen tussen 6 en 8 november op Hockenheim af te sluiten.