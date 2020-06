Neurenberg verbiedt opening DTM-seizoen op Norisring

Woensdag presenteerde de DTM een nieuwe kalender voor 2020. Daarop prijkten tien races op zeven verschillende circuits, met onder meer meetings op Spa-Francorchamps, Assen, de Nürburgring en met een afsluiting op Hockenheim. De opening van het seizoen zou tussen 10 en 12 juli plaatsvinden op de Norisring in Neurenberg, waarbij wel de kanttekening werd geplaatst dat het evenement nog goedkeuring moest ontvangen van de regionale overheid. Die was er niet en inmiddels is duidelijk dat die goedkeuring er ook niet gaat komen.

De stad Neurenberg bracht donderdag namelijk een persbericht naar buiten waarin bevestigd wordt dat de DTM-races op de Norisring niet door kunnen gaan. “Vanwege de infectiepreventieverordening die tijdens de coronacrisis geldt en het verbod op grootschalige evenementen kan de stad Neurenberg geen goedkeuring verlenen voor de DTM-races op de Norisring tussen 10 en 12 juli 2020.” Er wordt gerefereerd naar het verbod op grote evenementen, dat nog geldt tot begin september. “Als verantwoordelijke autoriteit zijn we na onderzoek tot de conclusie gekomen dat dit evenement niet goedgekeurd kan worden, zelfs niet als ‘spookrace’, vanwege de infectiepreventieverordening. Ook kunnen wij, zoals de zaken er nu voor staan, geen uitzondering maken.”

De DTM zal de meeting op de Norisring dus van haar nieuwe kalender moeten halen. Wat de volgende stap wordt van het kampioenschap is nog onduidelijk. Nu er een streep gaat door de eerste race lijkt Spa-Francorchamps de nieuwe opening van het seizoen te worden. De races aldaar staan gepland voor 1 en 2 augustus. Ook het doorgaan van dit evenement is echter nog niet geheel zeker, want ook in België moet de overheid nog goedkeuring geven voor het tweedaagse weekend in de Ardennen. Mocht de DTM ook geen goedkeuring krijgen om een weekend op Spa-Francorchamps af te werken, dan schuift de opening van het seizoen door naar de Lausitzring. De eerste van twee weekenden aldaar staat gepland voor 14 tot en met 16 augustus. In dat geval blijven er nog acht races over op de DTM-kalender voor 2020.