DTM Electric krijgt vorm: 1.360 pk, 340 km/h topsnelheid

Het prototype voor de DTM Electric wat vorig jaar bij de finalerace op de Norisring aan de wereld werd getoond zorgde voor heel wat enthousiasme. Het model - destijds niet veel meer dan een lege huls maar desondanks niet minder spectaculair - is inmiddels flink onder handen genomen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een prototype waarmee in 2023 de eerste meters afgelegd moeten worden. Maar wat kunnen de fans precies verwachten van de DTM Electric?

“Wat de fans het liefste horen? Dat we in kwalificatiemodus een vermogen van een Megawatt bereiken”, zei DTM technisch directeur Michael Resl in gesprek met Motorsport.com. Ter verduidelijking: een Megawatt is 1.000 Kilowatt, oftewel 1.360 pk. De bolide raast in minder dan vijf seconden van 0 naar 200 kilometer per uur. Dat is vergelijkbaar met de Formule 1, die dat in 4,6 seconden doet. En de topsnelheid ligt ruim boven de 300 kilometer per uur.

Onthuld: DTM gaat elektrisch

Waarom de maximale snelheid niet benut wordt

“Theoretisch gezien is een top van 340 kilometer per uur mogelijk. We maximeren echter op 320 km/h”, verklaart Resl. “Waarom? Omdat het oog dat onderscheid niet meer ziet, maar wij daardoor wel twee of drie ronden langer kunnen rijden.” Een van de voornaamste kritiekpunten op elektrisch racen is het geluid. DTM Electric wil het ongelijk van de criticasters bewijzen en kiest bewust niet voor kunstmatige toevoegingen: “Ik vind het geluid van krachtige elektrische voertuigen ongelofelijk spannend. Ook het demovoertuig reed zonder kunstmatig geluid. Dat was fenomenaal. En het prototype rijdt nog eens 100 kilometer per uur sneller.” De vier E-motoren per auto maken meer herrie dan bijvoorbeeld de Formule E-wagens. “En met twintig auto’s hoor je de banden, de vleugels, het geluid van de wind en de remmen. Zo ontstaat een sound die niet versterkt hoeft te worden”, stelt Resl.

De coureurs in het middelpunt

De organisatie benadrukt keer op keer dat het geen ‘techniek showcase’ wordt. DTM-baas Gerhard Berger stelt dat ‘racen met een kanonskogel’ voorop moet staan. “Het pure vermogen van deze wagens gaat de rijders flink uitdagen”, is Resl overtuigd. “Bij het prototype worden alle vier de wielen individueel aangestuurd om zo maximale performance en tractie te genereren. Het is echter niet zo dat de rijder op het gaspedaal drukt en dat de technisch de rest automatisch regelt. We willen driften, of laterale bewegingen, toelaten. En als een rijder te hard op het gas drukt, vliegt hij uit de bocht.” Ook energiebesparen en ‘lift and coast’ wil men vermijden. De wagens zijn zo afgesteld dat ze over voldoende energie beschikken zodat de coureur altijd op de limiet kan rijden.

Raceduur

Welke actieradius realistisch is, is nu nog lastig te voorspellen. “Op dit moment kunnen we er nog weinig over zeggen, ook omdat zaken als het raceformat nog niet rond zijn.” Volgens informatie van Motorsport.com is een rijtijd van 25 minuten haalbaar. Daardoor zouden er tijdens een weekend bijvoorbeeld twee sprintraces zonder pitstops georganiseerd kunnen worden. Ook is er gekozen voor een snellaadsysteem in plaats van een batterijwissel. Zo kan de batterij volledig worden opgeladen in de tijd tussen twee sprintraces, of kan men een langere pitstop gebruiken om de batterij snel op te laden voor een iets langere rijtijd.

DTM Electric demo-model Foto: DTM

Gewicht op GT3-niveau

Het gewicht van de elektrische wagen is de afgelopen maanden flink verlaagd. Ook dat draagt bij aan een grotere actieradius. Het demomodel woog nog rond de twee ton, men nadert nu de 1.600 kilo inclusief rijder. Dat komt in de buurt van het gewicht van de GT3-bolides.

De elektrische wagen bestaat voor een groot deel uit standaardonderdelen om de kosten te drukken, buiten enkele visuele aspecten waarmee de verschillende merken te herkennen zijn. In de eerste generatie zijn ook de elektrische motoren en de batterij gestandaardiseerd. Voor de langere termijn is het plan om de fabrikanten op deze twee vlakken meer vrijheid te geven, zodat de diverse merken zich duidelijker kunnen onderscheiden. Het kostenoogpunt wordt hierbij wel in de gaten gehouden. Men wil een Formule E-scenario voorkomen, waar enorme sommen geld worden uitgegeven voor minimale winst.

Aan interesse geen gebrek, stelt Resl: “Er zijn gesprekken gaande met alle grote OEM’s, niet alleen uit Duitsland. Iedereen die werkt aan een elektrisch performance-product kijkt hiernaar en draagt ideeën aan. We willen alle input gebruiken.”

Begin volgend jaar moeten de eerste circuittests met de DTM Electric worden afgewerkt, waarna het racedebuut in 2024 moet plaatsvinden. In hoeverre dat haalbaar is, moeten we afwachten.