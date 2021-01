Cornejo vergroot voorsprong flink, Benavides wint etappe

De 465 kilometer lange negende etappe bevatte flink wat linke passages en dat bleek ook in het aantal uitvallers van naam. Vooraan mocht ‘Nacho’ Cornejo de etappe aftrappen en dat deed hij met succes. De Chileen verloor, ondanks dat hij moest openen, weinig tijd en verstevigde zodoende zijn positie in het klassement bij de motoren. De overwinning ging naar zijn teamgenoot, Kevin Benavides van het HRC Honda-team. De Argentijn pakte 1.34 minuut voorsprong in de laatste fase van de etappe.

Op een dag dat Yamaha weer een rijder verloor door technische problemen, scoorde Adrien van Beveren zijn beste resultaat van de Dakar. De Fransman werkte vooralsnog een anonieme wedstrijd af, maar eindigde dinsdag op de derde plaats. Hij was iets sneller dan Matthias Walkner, de KTM-rijder die al vroeg in de eerste week veel tijd verloor.

Daarachter eindigde Joan Barreda Bort op de vijfde plaats, al lijkt het erop hij nog wat plekken gaat zakken. Dat heeft te maken met het tijdverlies van Sam Sunderland en Ricky Brabec. Zij kwamen met een behoorlijke achterstand aan de finish, maar de meeste tijd verloren ze bij de hulpverlening aan de ongelukkige Toby Price. De Australiër kwam na 155 kilometer ten val en brak daarbij zijn pols en schouder. Brabec kwam op 23 minuten achterstand aan de finish en krijgt 15 minuten terug voor de hulp die hij verleende aan Price. Sunderland kreeg 14 minuten terug die hij af mocht trekken van zijn achterstand van 26 minuten.

Lorenzo Santolino eindigde als zesde voor Daniel Sanders en Skyler Howes. De Amerikaan verloor even wat tijd toen hij halverwege de proef even stil kwam te staan. Desondanks is hij nog altijd de beste privateer in het klassement, hij schoof zelfs een paar plekken op.

Price was niet het enige kopstuk dat de wedstrijd dinsdag moest verlaten. Ook Ross Branch is nu definitief uitgevallen. Hij moest al vroeg in de negende etappe opgeven met motorische problemen. Eerder vielen Andrew Short, Jamie McCanney en Franco Caimi van Yamaha al uit na mechanische pech. Luciano Benavides crashte na 242 kilometer in de special, hij klokte even daarvoor nog de derde tijd. De Argentijn zou een schouderblessure opgelopen hebben en is per helikopter naar het ziekenhuis van Tabuk gebracht.

Dit bericht wordt aangevuld.

Uitslag van de negende etappe Dakar 2021 - Motoren

Pos. # Coureur Merk Tijd/verschil 1 47 K. Benavides Honda 4h49:15 2 4 N. Cornejo Honda +1:34 3 42 A. Van Beveren Yamaha +13:52 4 52 M. Walkner KTM +14:19 5 88 J. Barreda Honda +14:29 6 15 L. Santolino Sherco +16:43 7 21 D. Sanders KTM +17:17 8 9 S. Howes KTM +22:39 9 1 R. Brabec Honda +23:18 10 5 S. Sunderland KTM +26:11

Klassement na de negende etappe Dakar 2021 - Motoren