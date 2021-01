Dubbelslag voor Peterhansel na lekke banden Al-Attiyah

Al in de eerste kilometers ontvouwde zich een interessante strijd aan kop bij de auto’s. Al-Attiyah mocht na zijn overwinning van maandag openen, maar het gat werd door Peterhansel al snel dichtgereden. De Fransman bleef vervolgens enige tijd op de achterbumper van de Toyota Hilux zitten, totdat Al-Attiyah getroffen werd door lekke banden. De Qatari moest twee keer stoppen om een band te vervangen en kon zich vanaf dat moment geen fout meer veroorloven. Daarmee was al duidelijk dat Peterhansel, die bijna vijf uur nodig had voor de 465 kilometer lange proef, een gouden zaak zou doen in het klassement.

De strijd om de dagoverwinning bleef echter nog lang spannend. Vanuit de achterhoede kwam de als zeventiende gestarte Mathieu Serradori met een paar snelle tijden. De Century-coureur noteerde op het negende en tiende tussenpunt de snelste tijd. Na 354 kilometer was hij zo’n twee minuten rapper dan Peterhansel, maar kort daarna viel hij stil met technische problemen. Het duurde een flinke tijd voor hij zijn weg kon vervolgen, met een achterstand van 33 minuten kwam hij vervolgens door bij WP11. Daardoor viel ook de dagzege ten prooi aan Monsieur Dakar, die er ineens heel florissant voor staat in het klassement. Zijn voorsprong is met nog drie etappes te gaan opgelopen tot 17.50 minuten op Al-Attiyah.

Andermaal kreeg Carlos Sainz, die als tweede vertrok, te maken met tegenslag. De vader van Ferrari F1-coureur Carlos Sainz Jr. had na 98 kilometer een lekke band en viel na 140 kilometer opnieuw stil. Ook zou Sainz in het grootste deel van de proef last gehad hebben van remproblemen. Hij liep daardoor 22 minuten achterstand op, al zal dat voor het klassement niet veel uitmaken. Sainz heeft twee uur voorsprong op de nummer vier in het klassement, Khalid Al-Qassimi.

Achter Peterhansel en Al-Attiyah ontvouwde zich een interessante strijd om de derde plaats. Sainz kwam door zijn problemen niet in aanmerking, Giniel de Villiers besliste dat duel in zijn voordeel. Hij was op de meet een halve minuut sneller dan Yazeed Al-Rajhi, de nummer vier. Brian Baragwanath deed het met een vijfde plaats opnieuw heel aardig, hij klokte net voor Martin Prokop en Cyril Despres af. Al-Qassimi, de nummer drie uit het klassement, werd achtste voor Benediktas Vanagas en Nani Roma. De onfortuinlijke Sainz moest het doen met de elfde plaats.

Tim en Tom Coronel zijn nog onderweg, maar stevenen wederom af op een plek bij de eerste 25.

Dit bericht wordt aangevuld.

Uitslag van de zevende etappe Dakar 2021 - auto's

Pos. # Coureur Merk Tijd/Verschil 1 302 S. Peterhansel MINI 4h50:27 2 301 N. Al Attiyah Toyota +12:00 3 304 G. De Villiers Toyota +12:19 4 303 Y. Al Rahji Toyota +12:44 5 339 B. Baragwanath Century CR6 +13:51 6 312 M. Prokop Ford +16:37 7 314 C. Despres Century CR6 +18:45 8 310 K. Al Qassimi Peugeot +19:40 9 320 B. Vanagas Toyota +19:56 10 311 N. Roma BRX T1 +21:39

Klassement na de zevende etappe Dakar 2021 - auto's