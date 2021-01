Macik pakt eerste etappezege in de Dakar Rally

Het is voor Macik zijn eerste etappezege in de Dakar Rally en die kwam na een interessante etappe. De dominantie van Kamaz was namelijk eens niet zo duidelijk zichtbaar. In de beginfase van de proef nog wel, Anton Shibalov pakte na zijn overwinning ook nu weer de leiding. Maar ook Aliaksei Vishneuski, Ignacio Casale en Macik mengden zich in de strijd. Vishneuski verloor flink wat tijd in de tweede helft van de etappe en haakte af. Hetzelfde gold ook voor voormalig Quad-rijder Casale, die kort na WP8 met problemen stond en op het moment van schrijven nog altijd niet binnen is.

Macik deelde juist goed in en kwam in de tweede helft van de etappe aan de leiding. Hoewel de marge lange tijd minimaal was, wist hij aan het eind van de proef aan de finish te komen met een voorsprong van 2.27 minuten. Airat Mardeev eindigde als tweede voor klassementsleider Dmitry Sotnikov. Die leverde weer minimaal in en stevent af op zijn eerste eindoverwinning in de Dakar.

Ales Loprais eindigde als vierde voor Shibalov, de winnaar van maandag. Karginov werd zesde voor Martin van den Brink, die andermaal de beste Nederlander was. Van den Brink deed dat op 22 minuten van Macik. Vishneuski viel ver terug in het tweede deel van de etappe, hij verloor maar liefst 25 minuten. Martin Soltys maakte de top-tien compleet.

Pascal de Baar verloor opnieuw flink tijd. De overgebleven coureur van het Riwald Dakar Team is nog altijd onderweg, maar reed in de beginfase op de twaalfde plaats. Nu is hij gezakt naar de zestiende stek met een achterstand van meer dan anderhalf uur. Ook William de Groot en Mitchel van den Brink zijn nog onderweg.