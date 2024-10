Tweevoudig Dakar-winnaars Toby Price en Sam Sunderland hebben de handen ineengeslagen voor een bijzondere samenwerking. Beide heren hebben furore gemaakt op de motoren in de beroemdste rally ter wereld, maar komende editie verruilen ze de tweewielers voor een Toyota-auto. De coureurs gaan bij het Belgische Overdrive aan de slag en krijgen een Toyota Hilux ter beschikking. Price zal de coureur zijn, Sunderland neemt de taken als navigator op zich.

"Ik ben superblij dat ik mag bekendmaken dat we samen aan de startstreep zullen staan van de 2025 Dakar Rally. Dat ik samen met Overdrive Racing in een T1+-auto [hoogste Dakar-klasse bij de auto's, red.] mag stappen, is een droom die uitkomt. Ik ben heel dankbaar voor deze kans en ik kijk er naar uit om hier het maximale uit te halen", vertelt Price bij de bekendmaking.

De Australiër was lang onzeker of hij komende editie aan de start zou staan, want zijn contract bij KTM werd niet verlengd. "We hebben sinds maart keihard gewerkt om dit bijeen te brengen en het voelt surreëel nu het eindelijk gaat gebeuren. Ik ga met mijn vriend Sam Sunderland een team vormen. Het is een geweldig verhaal dat we nu met vier Dakar-titels in een auto zitten. We kijken er naar uit om een goede poging te wagen", verklaart Price.

Sunderland vertelt op zijn beurt dat dit een droom is die uitkomt. "Ik ben enorm enthousiast dat Pricey en ik samen in 2025 met een Toyota T1+ in de Dakar ga rijden", vertelt de Brit. "Dat ik dit nu hardop mag zeggen voelt best wel gek, moet ik zeggen. Ik kan me nog herinneren dat we na lange zware dagen op de motor in Dakar in de camper zaten en dat we besproken hadden hoe fijn het zou zijn als we een keer samen in een auto met een gordel en iets van airconditioning zouden kunnen zitten. Het voelde als iets wat onhaalbaar zou zijn, het voelt heel bijzonder dat we kunnen zeggen dat dit eraan zit te komen!"

Dakar-legende achterna

Als Price en Sunderland samen hoge ogen gaan gooien in de Dakar en de race winnen, dan scharen ze zich in een bijzonder rijtje. Winnen op zowel de motor als in de auto is namelijk een bijzondere prestatie. Het bekendste voorbeeld is Stéphane Peterhansel. De Fransman is zowel bij de motoren als de auto's recordhouder. Zes keer was hij de beste op de motor, acht keer in een auto.