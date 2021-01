Loeb staakt definitief de strijd in Dakar 2021

In de achtste rit van Sakaka naar Neom (709 km, 375 tegen de klok), een marathonetappe zonder assistentie, ging het voor Loeb en Elena al snel mis tijdens de proef. De negenvoudige wereldkampioenen rally kwamen slechts met een reservewiel en drie werkende remmen aan de start nadat ze de avond ervoor eigenhandig schade moesten herstellen.

Loeb reed tijdens de eerste 80 kilometer twee keer lek. Tijdens de etappe fungeerde de MAN #532 van Jordi Esteve, Rafa Tibau en Arnald Bastida als assistentietruck voor het Bahrain Raid Extreme team, maar op de truck wachten bleek voor Loeb en Elena tevergeefs. Die truck viel uit in de zevende rit en kon het tweetal dus niet helpen. Na meer dan vijf uur wachten in de woestijn besloten Loeb en Elena weer naar het bivak terug te keren en hun Dakar-avontuur 2021 te beëindigen.

Het is voor Loeb en zijn vaste navigator een heuse calvarietocht geworden met de BRX Hunter T1 met onderweg talloze problemen, lekke banden en navigatieproblemen. Na de vijfde etappe, waarin zowel Loeb als Carlos Sainz even verdwaalden, nam Loeb de organisator ASO flink op de korrel. Door enkele lekke banden was de eindzege toen al ver weg. In de zesde rit brak de ophanging af en waren Loeb en Elena meer dan negen uur gestrand in de woestijn tot de schade kon worden hersteld. In de zevende rit raakte bij een zoveelste lekke band de hydraulica van de wagen beschadigd en verloor het duo bijna twee uur op dagwinnaar Sainz.

Eerder in de rally maakte Loeb zich ook bijzonder boos over een tijdstraf van vijf minuten, die hij kreeg wegens te snel rijden in een begrensde zone.

Nasser Al-Attiyah won maandag de achtste etappe, dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel blijft leider.

