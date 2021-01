Price reed 800 kilometer op eieren: "Dacht dat het voorbij was"

Price kwam zondag in de problemen toen de zijkant van zijn achterband openscheurde op een steen. Hij moest daardoor de laatste 300 kilometer van de zevende etappe rijden op een gemankeerde band. Aan de snelheid was niet af te lezen dat de grote Australiër problemen had, hij eindigde op slechts vijf minuten van dagwinnaar Ricky Brabec. Normaal gesproken had Price de band bij terugkomst in het bivak kunnen wisselen, maar dat was tijdens de marathonetappe niet toegestaan. Althans, een bandenwissel zou hem 30 minuten tijdstraf opgeleverd hebben. De Australiër was derhalve op een paar provisorische handelingen en stalen zenuwen aangewezen. De band werd ‘gemaakt’ met een stel tie-wraps en een spanbandje en daarna was het nog eens een lange dag billenknijpen voor Price.

Het ging Price – tot zijn eigen verbazing – behoorlijk goed af. In de 375 kilometer lange special (met nog eens 334 kilometer aan verbinding) verloor Price ten opzichte van klassementsleider Nacho Cornejo slechts 65 seconden. “Ik ben blij dat ik hier ben, ik had eigenlijk niet gedacht dat ik door de achtste etappe zou komen”, vertelde Price aan de finish, waar hij onder applaus onthaald werd. “Het was een nacht waarin ik amper geslapen heb en een dag vol zenuwen. Uiteindelijk hebben we ervoor gezorgd dat het wiel op z’n plek is blijven zitten, dat ik toch redelijk snel was en dat ik niet meer dan nodig van de band gevraagd heb. Het is fantastisch dat het wiel het nog zo’n 800 kilometer volgehouden heeft. Ik ben blij hoe het vandaag gegaan is, zelfs al verloren we nog een minuut. In deze omstandigheden kan ik alleen maar blij zijn. Ik hoop dat ik de volgende dagen weer wat tijd goed kan maken.”

Jordi Viladoms, zelf voormalig coureur en tegenwoordig teammanager van KTM, vertelde in gesprek met Motorsport.com over de afweging om al dan niet een nieuwe band te monteren. “De reparatie stelde niet veel voor, maar hij kon er ook niet veel aan doen. De schade was niet serieus genoeg om de rally te verliezen, maar het is duidelijk dat hij geluk gehad heeft. We moesten dit risico nemen, in deze fase was een straf van 30 minuten veel te veel. Gelukkig ging het goed. Ik ben blij dat Toby het gered heeft, hij rijdt werkelijk een sensationele race. Het zou jammer zijn als hij het op deze manier verloren had, nu zijn er nog maar vier dagen te gaan.”

Cornejo moet de proef van morgen openen met Price op de tweede plaats. De Chileen heeft een voorsprong van 1.06 op Price.