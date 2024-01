Schareina wint verrassend proloog bij motoren Dakar Rally 2024

Na maanden voorbereidingstijd werden de motorrijders vrijdag losgelaten in de Saudische woestijn om te beginnen aan de proloog van de Dakar van 2024. De KTM-coureurs waren vooraf de favorieten, maar tijdens de 28 kilometer durende special stage liet Honda direct een visitekaartje achter. Tosha Schareina was met 17 minuten en 35 seconden de snelste, voor GasGas-coureur Daniel Sanders. De eerste KTM vinden we pas op plek acht, daar staat namelijk Toby Price.

Schareina is een van de nieuwkomers bij Honda en liet direct zien waarom Honda hem zo graag naar het fabrieksteam wilde halen. De coureur uit Valencia zette al vroeg zijn tijd neer, waarna coureur na coureur zich stukbeet. Sam Sunderland was de eerste van de favorieten die enigszins in de buurt kon komen, maar moest toch bijna een halve minuut toegeven. Uiteindelijk werd de Brit zesde. GasGas-teamgenoot Daniel Sanders volgde vrij snel en was ook goed onderweg, maar moest twaalf seconden toegeven op de toch verrassende winnaar. Het bleek wel genoeg voor de tweede tijd. Ross Branch uit Botswana kwam ook nog aardig dichtbij met zijn Hero, maar moest uiteindelijk negentien seconden toegeven en werd derde. Daarmee behaalde de 37-jarige coureur wel een goede uitgangspositie voor de rest van de Dakar. Ook de regerend Dakar-kampioen Kevin Benavides kon niet aan de snelle tijd van Schareina komen, al speelt bij de Argentijn de vraag in hoeverre zijn in de aanloop naar de Dakar opgelopen blessure nog meespeelt. De KTM-coureur werd negende.

Adrien van Beveren maakte voor Honda de topdag compleet. De Fransman kwam 24 seconden achter Schareina als vierde in de tijdenlijsten terecht, waarmee hij net wat sneller was dan Luciano Benavides. De Husqvarna-topman completeert zo de top vijf. Pablo Quintanilla de zevende stek, vlak voor de eerste KTM van Toby Price. Mason Klein trok vorig jaar ook de deur dicht bij KTM om naar Korr over te stappen en met een top-tien klassering in de proloog is de start te noemen. Verrassend genoeg is nummer drie van vorig jaar Skyler Howes niet goed begonnen. De Honda-coureur kon het feestje niet meevieren en noteerde de laatste tijd bij de GP-machines. Ook het tijdverlies is met vijf minuten op de korte afstand groot te noemen, al is er nog genoeg tijd om dat goed te maken

