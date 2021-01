Benavides ondanks harde val snelste in vijfde etappe Dakar 2021

De vijfde etappe richting Al Qaisumah zat boordevol lastige punten wat betreft de navigatie. Dat zorgde ervoor dat de eerste rijders in het veld wederom een beroep moesten doen op hun ervaring wat betreft de navigatie. Joan Barreda moest openen en dat kostte hem andermaal veel tijd. De Spanjaard werd al voor het tweede tussenpunt bijgehaald door de eerste achtervolgers: Daniel Sanders en Luciano Benavides haakten hun karretje aan bij de Honda-man.

De snelste mannen in de proef kwamen andermaal uit de tweede lijn. Nacho Cornejo was de eerste 297 kilometer de snelste, maar kon dat straffe tempo niet volhouden. In de laatste 170 kilometer verloor hij twee minuten ten opzichte van Kevin Benavides, die overigens ook geen vlekkeloze rit reed. De Argentijn kwam na 400 kilometer ten val en zou daarbij zijn neus bezeerd hebben. Over de ernst van de blessure is op dit moment nog niet veel bekend, wel is duidelijk dat hij geen snelheid inleverde. Aan de finish zette Benavides zijn teamgenoot op een achterstand van precies een minuut. Daardoor pakte hij de etappezege voor Cornejo.

Toby Price werd echter de man van de wedstrijd. De Australiër reed een waanzinnig sterke rit en herstelde zich heel goed na een lastig begin. Na 121 kilometer kwam Price namelijk door met een achterstand van ruim 13 minuten op Cornejo, die op dat punt de snelste was. Price wist zijn achterstand in de tweede helft van de etappe flink te verkleinen. Aan de finish was de marge slechts 1.20 minuut, waarmee hij de derde plaats pakte. Price is in het klassement ook weer wat plaatsen naar voren geschoven.

Met zijn comeback zorgde Price er wel voor dat Lorenzo Santolino naast het podium viel. De Spanjaard van Sherco reed ook een sterke rit, maar werd dus niet beloond. Sam Sunderland werd vijfde voor Xavier de Soultrait, die de leiding in het klassement weer moest afgeven. De HT Rally Raid-rijder kwam op 7.55 minuten van Benavides aan de finish, goed voor de zesde plaats. Skyler Howes werd zevende, voor Matthias Walkner en Ross Branch. Husqvarna-kopman Pablo Quintanilla werd tiende.

Waar Benavides en Cornejo aan kop reden, verloren Barreda en Brabec weer flink wat tijd. De Amerikaan kwam als twaalfde aan de finish met een achterstand van 14 minuten, Barreda gaf op de finish maar liefst 19 minuten toe. Ook Yamaha-rijder Adrien van Beveren mag tot de verliezers van de dag gerekend worden: hij leverde maar liefst 34 minuten in.

In het klassement is Benavides voor De Soultrait de nieuwe leider. De Fransman bewijst zichzelf voorlopig een dienst door geen etappes te winnen. De HT Rally Raid-rijder hoeft daardoor niet te openen en verliest zo minimaal terrein op de snellere mannen. Sterker nog, hij liep donderdag weer iets uit op de achtervolgers. Benavides heeft een voorsprong van 2.31 op De Soultrait. Cornejo staat derde op 3.42.

Dit bericht wordt aangevuld.

Uitslag vijfde etappe Dakar 2021 - motoren

Pos. # Coureur Merk Tijd/Verschil 1 47 K. Benavides Honda 5h09:50 2 4 N. Cornejo Honda +1:00 3 3 T. Price KTM +1:20 4 15 L. Santolino Sherco +2:29 5 5 S. Sunderland KTM +4:17 6 12 X. De Soultrait Yamaha +7:55 7 9 S. Howes KTM +10:43 8 52 M. Walkner KTM +11:03 9 18 R. Branch Yamaha +11:05 10 2 P. Quintanilla Husqvarna +12:15

Klassement na vijfde etappe Dakar 2021 - motoren