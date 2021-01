De Villiers wint vijfde etappe, Sainz en Loeb verliezen fors

De eerste etappes van deze rally waren al behoorlijk selectief, maar de organisatie deed er donderdag nog een schepje bij op. Met name de eerste helft van de etappe was behoorlijk gecompliceerd en de goede navigatoren konden zich daar onderscheiden. Mathieu Baumel deed dat aan de zijde van Nasser Al-Attiyah, Edouard Boulanger deed dat naast Stephane Peterhansel. Deze beide equipes moesten openen bij de auto’s en dat bleek nog geen sinecure. Van de grote namen maakte Carlos Sainz de eerste fout. Hij ging al in de openingskilometers van de special even van het parcours en verloor flink wat tijd. Die maakte hij in de slotfase van de proef wel enigszins goed, maar wederom stond Sainz in de rode cijfers.

Al-Attiyah en Peterhansel gingen dus fysiek aan de leiding, maar de snelste tijd was voorbehouden aan Giniel de Villiers. De Zuid-Afrikaan werkt een matige rally af tot nu toe, hij behaalde slechts een keer een top-tien finish. Donderdag kon hij het omkeren en noteerde hij de snelste tijd. In de eerste helft van de proef duelleerde hij met Erik van Loon, die ook voortvarend van start ging. De Brabander kon het hoge tempo echter niet volgen en zag De Villiers gestaag uit het zicht verdwijnen. Voor de Toyota-coureur was het de zestiende dagzege van zijn carrière.

Brian Baragwanath knokt zich ook terug in de wedstrijd, hij zat de hele race in de top-zeven en kwam op het laatste moment verder naar voren. Hij naderde De Villiers tot op 58 seconden, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Peterhansel wist de schade heel behoorlijk te beperken en finishte als derde, hij was sneller dan Al-Attiyah op de vierde plaats. Martin Prokop maakte de top-vijf compleet.

Bij de auto’s kon er een kruis over de naam Henk Lategan. De Zuid-Afrikaan maakte de voorbije dagen indruk met een tweede en derde plaats, maar donderdag ging het al vroeg mis voor de debutant. Hij crashte na 19 kilometer en brak daarbij zijn sleutelbeen. Navigator Brett Cummings bleef ongedeerd. Samen zijn ze naar de medische post aan het begin van de proef gebracht. Hun wedstrijd zit erop. Ook Mathieu Serradori kende tegenslag in de vijfde etappe. De Fransman van Century Racing viel op ongeveer hetzelfde punt stil met technische problemen. Hij moet op de snelle assistentie wachten voordat hij zijn weg kan vervolgen en gaat een zee van tijd verliezen. Serradori is momenteel nog onderweg.

Naast Sainz, Lategan en Serradori kan ook Sebastien Loeb beschouwd worden als een verliezer van de dag. De negenvoudig WRC-kampioen maakte zich woensdag kwaad om een in zijn ogen onterechte tijdstraf, maar dat was een kleinigheidje in vergelijking met de schade op donderdag. Loeb verloor al in de eerste 50 kilometer een half uur en maakte dat nooit meer helemaal goed. De BRX-kopman is nog onderweg, maar duidelijk is dat hij zich niet meer kan mengen in de strijd om de overwinning.

Dat geldt ook voor Tim en Tom Coronel, waar de laatste voor de verandering het stuur ter hand nam. In de eerste helft van de proef lag het duo op koers voor een top-twintig, maar in de tweede helft verloren ze meer tijd.

In het klassement is Peterhansel uitgelopen op Al-Attiyah. Het verschil bedraagt nu 6.11 minuten in het voordeel van Monsieur Dakar.

