Dakar-baas countert kritiek van Loeb: "Luister naar je navigator"

De negenvoudig WRC-kampioen werd bestraft toen hij woensdag in de vierde etappe zo’n 30 kilometer per uur te hard reed bij het ingaan van een snelheidszone. Hij kreeg een straf en viel zodoende terug naar de zevende plaats in het klassement. Loeb laakte vervolgens de ‘incompetentie’ van de stewards met een post op social media. Die kritiek was verrassend voor de stewards van dienst, die helemaal geen wanklank van de Fransman gehoord hadden. Juryvoorzitter Jarvier Soler zei: “Sebastien Loeb is niet bij ons geweest, niemand heeft ons gezien en er is geen klacht geweest over deze straf. Daarom waren wij verrast toen we vanochtend de berichten op social media zagen.”

Prodrive Bahrain Raid heeft geen protest ingediend tegen de straf. Een eventueel protest zou overigens kansloos geweest zijn aangezien de snelheidszones ook allemaal opgenomen zijn in het roadbook. De navigator had zijn coureur dus op de hoogte kunnen brengen. Ook het argument dat de GPS niet zou werken is niet bepaald steekhoudend, de overtreding van Loeb was überhaupt niet bij de organisatie doorgekomen als de GPS gefaald zou hebben. Het apparaat wordt na elke etappe uitgelezen door de organisatie.

Voormalig topnavigator David Castera, tegenwoordig wedstrijddirecteur van de Dakar Rally, had dan ook geen boodschap aan de kritiek van Loeb. “De GPS geeft een geluidssignaal op het moment dat er een waypoint (WP) gevalideerd wordt”, aldus Castera. “Wanneer je een snelheidszone bereikt gaat het lichtje op 800 meter aan en krijg je een pijl te zien waardoor je weet waar de zone begint. Vanaf dat moment heb je 180 meter de tijd om snelheid te minderen. Voor zover ik begrepen heb, heeft Sebastien niet opgelet bij de instructies van zijn navigator en vertrouwde hij op het geluidje van de GPS. Maar dat is niet de functie van de GPS, die moet enkel aangeven als er een WP gevalideerd is. Alle informatie staat ook op de tablet met het roadbook. Hij ging veel te snel en was aan het wachten op een geluidje. Dat hij het niet hoorde of dat er geen geluid kwam, is zijn probleem. Toen hij het doorhad, remde hij ineens, maar dat was te laat. Hij neemt veel risico door te vertrouwen op het geluidssignaal van de GPS. Wat betreft mijn persoonlijke ervaring als navigator met Stephane [Peterhansel] en Cyril [Despres] moet een coureur nooit vertrouwen op het geluid van de GPS, hij moet luisteren naar de navigator. Je kunt er veel mee verliezen, je wint er weinig mee.”

De vijf minuten tijdverlies van woensdag zijn overigens klein bier voor Loeb, die in de vijfde etappe maar liefst vijftig minuten aan zijn broek kreeg. Een goede eindklassering zit er daarom waarschijnlijk niet meer in.