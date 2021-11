Teamlid loopt ernstige brandwonden op bij ongeval Dakar-test BRX

BRX was deze week voor een uitgebreide test in Dubai met het oog op de aankomende Dakar Rally en zou met coureurs Roma en Loeb deelnemen aan de Abu Dhabi Desert Challenge. In een verklaring laat de door Prodrive gerunde formatie weten: “BRX heeft zich teruggetrokken voor de Abu Dhabi Desert Challenge die dit weekend begint. […] Aanleiding daarvoor is dat er deze week tijdens het uitvoeren van het testprogramma een grote brand plaatsgevonden heeft tijdens het bijtanken van een van de wagens. Daarbij heeft een van de monteurs van het team ernstige brandwonden opgelopen. Hij is door de artsen van het team behandeld en is door een aanwezige ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Van daaruit is hij naar een brandwondencentrum in Dubai gebracht waar hij momenteel onder behandeling is.”

De formatie heeft zich teruggetrokken voor de Abu Dhabi Desert Challenge. “De focus van het team ligt nu op het welzijn van onze teamgenoot en zijn familie. Na gesprekken met het hele team, waaronder de coureurs, hebben we besloten dat het niet gepast is dit weekend mee te doen in Abu Dhabi.” In samenwerking met de autoriteiten van Dubai is een groot onderzoek gestart naar de toedracht van de brand. “We zijn een onderzoek gestart naar het incident en werken samen met de lokale autoriteiten, die ter plaatse zijn gekomen.”

BRX debuteerde afgelopen seizoen met wisselend succes in de Dakar Rally. De afgelopen maanden werd gewerkt om de wagen aan te passen en geschikt te maken voor een goede klassering in de aankomende Dakar. Prodrive kondigde vorige maand aan dat de nieuwe BRX Hunter-wagen loopt op speciaal ontwikkelde biobrandstof.