Aanvankelijk zou het team met Ton van Genugten en Federico Villagra aantreden in de Dakar Rally, maar Van Genugten kwam vorige maand op tragische wijze om het leven bij een ongeval. In diezelfde periode liet de Argentijn Villagra weten de plannen voor de Dakar niet rond te krijgen. Teambaas Gerard de Rooy had daarom twee plekken vrij en besloot een belrondje te doen.

Hij kwam onder meer uit bij zijn neef Hans Stacey, die in 2007 de Dakar Rally op zijn naam schreef voor MAN. De routinier had wel oren naar een terugkeer in de Dakar, waarmee hij op drie verschillende continenten een deelname achter zijn naam heeft staan. Stacey vormt in de Iveco Powerstar van Team De Rooy een nieuw team met navigator Anton van Limpt, die aanvankelijk met Van Genugten zou gaan, en monteur Randy Smits. Hij is debutant.

“Eerder was er geen plek vrij, maar na de afmelding van Villagra wel”, vertelde de 62-jarige Stacey. “Het is een onverwachts leuke ontwikkeling om in drie continenten de Dakar te kunnen rijden.” De motivatie is onveranderd groot bij de routinier. “De drive om nog een keer Dakar te rijden is er altijd geweest. De wedstrijd in Saudi-Arabië trekt me bijzonder aan en met een goede truck kan ik nog steeds competitief zijn, ondanks vijf jaar afwezigheid. Ik ben fit en gemotiveerd.”

Stacey vormt met Mitchel van den Brink en Janus van Kasteren het ‘groene’ deel van het team, Martin van den Brink stapt voor het eerst in een Iveco Powerstar en vormt het ‘oranje’ deel van het team. De Mammoet Rallysport-coureur noemt het eervol dat hij de plek van Van Genugten mag invullen: “Ik werd na het overlijden van Ton gevraagd om voor het team te rijden”, aldus de 51-jarige Van den Brink. “Ik vond het een emotioneel, maar ook eervol verzoek. Deze kans kan ik niet laten lopen. Naast het fabrieksteam van Kamaz is De Rooy het team met de meeste ervaring.”

De overstap van Van den Brink naar De Rooy betekent dat er een eind komt aan de samenwerking met MKR. Mammoet Rallysport en MKR ontwikkelden de afgelopen jaren samen een Renault-truck en haalden enkele dagsuccessen in de Dakar. Van Kasteren maakte twee jaar geleden al deel uit van Team De Rooy. Voor Mitchel van den Brink is het zijn tweede deelname aan de Dakar Rally. Hij fungeert in januari als snelle assistentie voor de drie andere crews. In tegenstelling tot de Iveco Powerstars komt de jonge Van den Brink in actie met een fronttruck.

De komende week gaat het voltallige Team De Rooy naar Marokko om daar te testen.