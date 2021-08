Dakar-coureur Ton van Genugten overleden na bedrijfsongeval

De man uit Eersel viel donderdagmiddag in een mestkelder op het terrein van zijn eigen bedrijf. De hulpdiensten schoten te hulp, maar snelle bevrijding was onmogelijk en Van Genugten overleefde de val niet. Van Genugten was directeur van TonTrans, een bedrijf gespecialiseerd in mestverwerking en -transport. Bovenal stond hij bekend als een sociaal en positief ingesteld persoon die altijd klaar stond om een ander de helpende hand toe te reiken.

Een coureur die je om een boodschap kon sturen

Van Genugten stond in de rallysport en daarbuiten bekend als een rustige en sympathieke man. Zijn carrière in de Dakar Rally begon zo’n acht jaar geleden, toen hij in 2013 voor het eerst instapte als monteur van Aart Schoones. Dat beviel wel, maar al snel was duidelijk dat Van Genugten liever zelf het stuur in handen had. Een jaar later werd dat al gerealiseerd toen hij in het team van Schoones als assistentie mocht optreden en op de 26ste plaats aan de finish kwam. Een jaar later verscheen Van Genugten met een vrachtwagen die de kleuren van zijn eigen bedrijf droegen aan de start.

Het was bovendien het startpunt waarop Van Genugten bij vlagen zijn potentie kon laten zien. In een sterk bezette Dakar eindigde hij op de elfde plaats. Daarmee maakte hij een dergelijke indruk, dat Gerard de Rooy hem vroeg als snelle assistentie voor het jaar erop. Zodoende trok Van Genugten begin 2016 met een Iveco Trakker naar de Dakar en daar maakte hij een bijzonder sterke indruk. Etappes werden er niet gewonnen, maar Van Genugten was zo steady dat hij dag na dag iets meer opschoof en in het eindklassement tot de vijfde plaats kwam. Hij speelde zo een belangrijke rol in het succes van De Rooy, die zijn tweede eindzege pakte.

Op pure snelheid moeilijk te verslaan

Van Genugten was de assistentie die je wel om een boodschap kon sturen in een uitputtingsslag als de Dakar, maar had zelf ook ambities. Dat bleek in 2018 toen kopman De Rooy verstek liet gaan en Van Genugten het kopmanschap bij Team de Rooy deelde met de Argentijnse coureur Federico Villagra. Tegenslag zorgde er al snel voor dat de Brabander in het klassement achter de feiten aan liep, maar op een goede dag konden niet veel rijders weerstand bieden tegen Van Genugten. In Bolivia beet hij van zich af door de zevende etappe te winnen. Het was het begin van een aantal hele succesvolle dagen, want ook de tiende, twaalfde en veertiende etappe werden met de snelste tijd afgesloten. Het bracht Van Genugten samen met Bernhard der Kinderen en Peter Willemsen op de achtste plaats in het klassement.

Met de terugkeer van De Rooy schikte Van Genugten zich weer meer in een rol op de achtergrond, maar vaak zat hij toch in de voorste gelederen. Zonder te rijden kreeg Van Genugten alsnog de overwinning in het dagklassement van de vijfde etappe, al haalde die uitslag de geschiedenisboeken nooit. Een paar dagen later was hij weer de beste in de laatste proef van de rally die de deelnemers terug naar Lima bracht. Naar nu blijkt was het zijn laatste Dakar.

Van Genugten was bezig met de voorbereidingen voor een terugkeer in 2022. De stoute plannen, zoals trainingspartner en navigator Anton van Limpt ze omschreef, waren reeds gemaakt. Zover kwam het niet. Met vijf dagoverwinningen (eigenlijk zes) was Van Genugten een van de succesvolste Nederlandse truckers die de afgelopen twintig jaar aan de Dakar heeft meegedaan.

Donderdag overleed Van Genugten na een verschrikkelijk ongeval. Zijn dood laat diepe sporen na, ook zeker getuige de reacties van zijn concurrenten en collega’s op het overlijden. “Het is een zwarte dag”, schrijft Gerard de Rooy. Dakarveteraan Kees Koolen laat weten: “Ton was iemand die je niet meer kunt vergeten als je hem gekend hebt.”

Van Genugten werd 38 jaar oud, hij laat een vrouw en vier jonge kinderen na.