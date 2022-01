Al-Attiyah dolblij met zege: “Drie merken maakten kans op de zege”

Een derde plek, vier tweede plaatsen, twee overwinningen en een enkele uitvalbeurt. Het is de indrukwekkende lijst met resultaten van Nasser Al-Attiyah in de acht Dakars voorafgaande aan de 44ste editie van de woestijnrally, die hij in 2011 voor het eerst op zijn naam schreef.. In Dakar 2022 stond er geen enkele maat op de 51-jarige Qatarees en pakte hij voor het eerst sinds 2019 weer de eindzege, zijn allereerste op het grondgebied van Saudi-Arabië sinds de rally in 2020 naar het Midden-Oosten verhuisde.

Er kan gesteld worden dat Al-Attiyah de basis voor zijn vierde eindzege al legde in de eerste etappe, waar het merendeel van zijn concurrenten verkeerd reed en tientallen minuten, zo niet uren, tijdverlies aan de broek kreeg. Sébastien Loeb was de enige concurrent die nog enigszins in de buurt bleef, totdat de Fransman in de derde etappe een aandrijfas stuk reed en ook een half uur verloor. Er mag echter ook geconcludeerd worden dat de belangrijkste stap voor de zege al vóór de rally werd gezet met de invoering van het T1+-reglement. Toyota kon daardoor net als Prodrive de nodige veranderingen doorvoeren aan de bolide, waarmee beide vierwiel-aangedreven auto’s beter opgewassen waren tegen de tweewiel-aangedreven buggy’s, die in de handen van Peugeot en MINI jarenlang de rally domineerden. Het nieuwe reglement wierp in Dakar 2022 meteen zijn vruchten af. Toyota won vijf etappes met de nieuwe Hilux T1+, Prodrive pakte in pas het tweede jaar van de BRX Hunter drie etappezeges terwijl met vier dagzeges ook de gloednieuwe hybride RS Q e-tron van Audi meteen succesvol bleek. De klasse van Al-Attiyah en het goede navigatiewerk van Mathieu Baumel gaven uiteindelijk de doorslag in de strijd om de eindzege.

“Het was echt een geweldige Dakar voor ons”, concludeert Al-Attiyah aan de finish. “We hadden hem sinds 2019 niet meer gewonnen, maar we zijn echt blij met de T1+-reglementen. Er waren echt drie sterke merken die kans maakten op de zege. Mathieu en ik, het team, wij allemaal hebben uiteindelijk geweldig werk geleverd om de zege te pakken.”

Al-Attiyah zat er de afgelopen twee edities in Saudi-Arabië ook wel goed bij met de Hilux, maar met de kleinere wielmaat en veerweg (en het hoge aantal lekke banden als gevolg) was hij simpelweg niet opgewassen tegen de JCW MINI’s. Dat was dit jaar met de grotere banden op de Hilux dus wel anders: “We waren nog elke keer tweede geworden sinds we twee jaar geleden naar Saudi-Arabië verhuisd zijn. Ik ben echt blij dat we nu ons doel bereikt hebben. Toyota Gazoo Racing heeft het echt fantastisch gedaan. Ze hebben binnen een jaar tijd deze gloednieuwe auto gebouwd. De hele rally heeft hij geen krimp gegeven.”

Door zijn riante voorsprong kon Al-Attiyah het wat rustiger aan doen en hoefde hij niet zulke risico’s te nemen als zijn achtervolgers, maar een gemakkelijke rally was het absoluut niet: "Het viel echt niet mee om die voorsprong in stand te houden”, laat de viervoudig winnaar onder meer aan Motorsport.com weten. “Die laatste week was echt niet eenvoudig. Normaal rij ik namelijk vol in de aanval, nu moest ik opeens de hele dag de boel controleren. Voor de rally had ik al aangegeven dat ik Sébastien [Loeb] als de grootste concurrent zag, dat het de hele rally lang een gevecht zou worden tussen ons. Hij heeft echt een sterke rally gereden. Wij hadden alleen het geluk dat we in de eerste week al een flink gat hadden geslagen.”

Loeb heeft vrede met tweede plek

Loeb moest na twaalf etappes uiteindelijk 27 minuten en 46 seconden toegeven op Al-Attiyah. Na de rustdag had de negenvoudig WRC-kampioen zijn achterstand in de tweede week bijna gehalveerd, maar uiteindelijk moest ook hij concluderen dat het gat simpelweg te groot was: “Ik denk dat we een geweldige rally hebben gereden. We zijn aan het begin in de problemen gekomen en dat gat hebben we nooit meer kunnen dichten”, aldus Loeb, die na de veldslag in de eerste etappe zijn achterstand beperkt had tot twaalf minuten, maar zich vervolgens in de derde etappe 250 kilometer lang met alleen voorwielaandrijving door de duinen moest zien te ploeteren. “We hebben de strijd nooit opgegeven, dus ik heb nergens spijt van. Zo is het nu eenmaal in de autosport, hier moeten we ons bij neerleggen.”

“De Dakar is lang en het lijkt misschien bijzonder cru wanneer je vlak voor de finish in de problemen komt, maar bij ons was het precies omgekeerd. We hebben aan het begin veel tijd verloren en dachten toen eigenlijk al dat het allemaal om zeep was. We zijn echter blijven vechten, ondanks de enorme achterstand. We hebben hier en daar een paar minuten weten te pakken, maar Nasser heeft een schat aan ervaring en een navigator die zelden op een fout te betrappen is. Hij heeft de rally echt tot in perfectie gecontroleerd. Desondanks heb ik toch een leuke tijd gehad, omdat we iedere keer weer een beetje op hem inliepen. Dat voelde geweldig.”

Voor Loeb is het zijn derde podiumfinish in de Dakar Rally, nadat hij in 2017 al tweede werd met de Peugeot en in 2019 als derde eindigde. De Fransman zal de uitgestrekte zandvlaktes in de woestijn de komende dagen inruilen voor smalle, bochtige bergweggetjes in de sneeuw. Komende week staat hij met een Ford Puma van M-Sport namelijk alweer aan de start van de WK Rally van Monte-Carlo, de eerste rally van het nieuwe WRC-seizoen.