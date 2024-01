VIDEO: Samenvatting van de boeiende vierde etappe Dakar Rally

De grote man van de eerste dagen bij de motoren in de Dakar Rally 2024 is José 'Nacho' Cornejo. De Chileen laat op de Honda mooie dingen zien en pakte met de zege op dinsdag alweer zijn tweede etappewinst. Met zijn prestaties is de coureur naast dagwinnaar ook de nieuwe leider in het klassement. Ross Branch zit hem op de Hero wel op de hielen en regerend kampioen Kevin Benavides bevindt zich weer in de top-drie. Dat is goed nieuws voor KTM, want aan de andere kant was een van haar andere kandidaten voor de eindzege minder goed bezig. Toby Price had een slechte dag en verloor veel tijd. Ook Daniel Sanders kon met de GasGas geen goede tijd noteren nadat zijn motor vroeg technische problemen vertoonde. Zij kunnen voorlopig een goed eindresultaat uit het hoofd zetten, al is het in Dakar pas voorbij als de finish is bereikt.

Bij de auto's boekte Sébastien Loeb de etappezege. De Fransman kende uiterst teleurstellende etappes, des te knapper was de manier waarop hij de vierde special stage naar zich toe trok. Het hielp daarbij dat stalgenoot Nasser Al-Attiyah opnieuw in de slotfase een goede klassering vergooide. Yazeed Al Rajhi behoudt in de Toyota knap de leiding en heeft zelfs zijn voorsprong ten opzichte van Carlos Sainz sr. weer uitgebouwd. Seth Quintero was het grootste slachtoffer van de dag. De Amerikaan had vroeg pech onderweg en zelfs hulp van het team mocht niet meer baten. Zo eindigt de eerste Dakar bij de auto's voor de 21-jarige Californiër heel vroeg. Ook Lucas Moraes en Mattias Ekström - de nummers een en twee van de etappe van maandag - konden de stijgende lijn niet doortrekken en verloren wat tijd.

Janus van Kasteren kondigde het na zijn tijdverlies van maandag al aan: hij greep na een snaarstrakke vierde etappe weer de leiding in het klassement. Ales Loprais kende een mindere dag en verloor in het slotstuk van de etappe veel tijd. Mitchel van den Brink heeft de tweede tijd gescoord, mede dankzij een flinke tijdstraf voor Martin Macik. De Tsjech duikelde in het dagklassement van P2 naar P9 nadat er 31 minuten bij zijn tijd werden opgeteld vanwege het missen van twee waypoints.