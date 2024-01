Opmars Coronel-broers in Dakar vordert gestaag: "Geeft vertrouwen"

Na een zware start is voor Tim en Tom Coronel de vierde etappe een stuk beter verlopen. Zij zetten sinds de maandagse etappe stukje bij beetje stappen in de rangschikking en staan na dinsdag 33e bij de auto's. Met deze ontwikkeling is de tweeling steeds minder in het stof aan het rijden, waardoor snellere tijden in het verschiet liggen. Er gloort dus een nog hogere positie in het klassement. Na afloop van de lange special stage laat het team weten erg blij te zijn. Tim is met name onder de indruk van de manier waarop Tom de Century door de woestijn navigeerde. "Het was een mooie dag vandaag, maar het knapste van vandaag vond ik het navigeren. Op die vlaktes was Tom precies op tijd met de juiste richting op het juiste moment", looft de oudere van de twee. "Dat voelde heel fijn en dat geeft vertrouwen. Dan kan je de vaart er wat meer in houden. Dus dat was wel lekker."

Naast het zo snel mogelijk afleggen van het parcours was er voor de coureurs meer tijd om te genieten van de omgeving. Zo reden de heren met de Century in de eerste kilometers over snelle paden. "Daar hadden we nog last van stof van andere auto's, maar we hebben er weer een paar ingehaald. We gaan steeds verder naar voren en komen steeds meer op de plek waar we horen te rijden, dan heb je daar minder last van", legt Tim Coronel uit. "Op de snelle vlakke stukken moesten we echt blind op het roadbook rijden, dat was heel gaaf om te navigeren."

Het slotstuk van de etappe bracht ook genoeg uitdagingen. Zo moesten de broers door de duinen heen navigeren, wat niet altijd even makkelijk gaat. Door goed samen te werken slaagde de tweeling naar eigen zeggen glansrijk voor deze beproeving. "Daar moet je op cap rijden", vertelt Tom Coronel. "In het roadbook staat de cap, de richting die je op moet rijden en hoe lang je die moet aanhouden. Wanneer je een waypoint hebt dan wisselt de cap en daar moet je dus goed op reageren. We hebben twee keer heel even moeten kijken, maar we hebben dat heel goed gedaan." De jongste broer besluit zijn terugblik met een compliment aan Tim. "In de duinen reed hij ook heel snel, lekker tempo erin."