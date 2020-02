Prodrive start Dakar Rally-project voor 2021

De Britse firma was in het verleden behoorlijk succesvol in het WRC-kampioenschap met Colin McRae, Richard Burns en Petter Solberg. Prodrive runde destijds het fabrieksteam van Subaru in het WRC en won van 1995 tot 1997 drie wereldkampioenschappen. Het zegevierde ook met merken als Ferrari en Aston Martin in de GT-klasse van de 24 uur van Le Mans. Nu vormt het bedrijf een nieuwe alliantie met het koninkrijk van Bahrein om volgend jaar aan de legendarische Dakar Rally deel te gaan nemen. Het project wordt gefinancierd door Mumtalakat, dat dit jaar al als sponsor actief was in de Dakar. Prodrive gaat twee fabriekswagens bouwen die deelnemen in de T1-klasse, waar ook Toyota en Mini in uitkomen. Daarnaast zullen er ook wagens voor klantenteams beschikbaar gesteld worden.

Prodrive runde het WRC-programma van Mini dat in 2012 tot een eind kwam en daarna lag de focus op het FIA World Endurance Championship. Daar werkte het voor Aston Martin Racing, maar het merk heeft altijd warme banden behouden met de rallywereld. Zo werd de VW Golf ontwikkeld voor een rallykampioenschap in China en produceerde het de Renault Megane waarmee GCK in het WK Rallycross actief was.

Volgens David Richards, oprichter en voorzitter van Prodrive, was het voor het merk al lange tijd een doel om deel te nemen aan de Dakar Rally: “Het is altijd mijn ambitie geweest om met Prodrive naar de Dakar Rally te gaan. Dat we dat in samenwerking met het koninkrijk van Bahrein kunnen doen is nog specialer omdat onze motorsportreis daar in 1984 is begonnen”, refereert Richards aan de overwinning dat het bedrijf in 1984 met de Qatarees Saeed Al-Hajri boekte in het Midden-Oosters rallykampioenschap. “De Dakar is een nieuw en uitdagend project voor Prodrive, maar iets waar ik samen met het hele team in Banbury naar uitkijk.”