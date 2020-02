Keert Alonso terug in de Dakar Rally? “Alleen om te winnen”

Ondanks enkele tegenslagen bereikte Alonso de finish van de Dakar Rally op de dertiende plaats in het algemeen klassement. Een paar etappes deed de Spanjaard mee om het eremetaal in het dagklassement, maar een tweede plaats in de achtste proef bleef de beste klassering. Vooral in de duinen voelde Alonso zich samen met navigator Marc Coma als een vis in het water.

“In de duinen was ik het meest competitief”, zei Alonso tegenover onder andere Motorsport.com. “Daar voelde ik me comfortabel en daar had ik het ritme. De crash was een tegenvaller. Maar ik had niet genoeg ervaring en kennis om dat te voorkomen. Dag mag niet gebeuren, maar er zit ook een portie geluk bij. Soms kom je ongeschonden over de stenen en de rotsen, soms niet. Dat is geen exacte wetenschap. Ik denk dat we deze Dakar twee keer echt problemen gehad hebben.” Hij voegde toe: “Ik denk dat ik zonder navigator Coma de finish niet gehaald zou hebben. Hij kent deze race als geen ander. Voor mij als nieuwkomer was het geweldig om gebruik te maken van zijn ervaring.”

Gevraagd of hij nadenkt over een terugkeer, zei hij: “We zullen zien, daar ben ik nu niet mee bezig. Ik ben blij met mijn eerste ervaring. Nu ik wat ervaring heb en ik competitief ben is het logisch om in de toekomst terug te keren, maar dan wel om te proberen de overwinning te pakken. Om te winnen moet ik me goed voorbereiden. Ik moet het beste team hebben, de beste auto en de beste voorbereiding. Ik weet niet of het moment goed is, we zullen het in de toekomst zien.”

Voorlopig stort de Spanjaard zich op deelname aan de Indy 500, al ziet Alonso deelname aan de Dakar Rally wel als een mooie invulling van de doorgaans stille maanden in het autosportjaar: “Het is een mooi avontuur en staat gepland op een moment dat we normaal gesproken vrij hebben. Als je tijdens je vakantie graag in een auto zit is het een leuke optie. De verwachtingen liggen veel hoger als ik besluit nog eens mee te doen aan de Dakar Rally. Daarvoor zou ik me nog beter moeten voorbereiden en het beste materiaal moeten hebben.”