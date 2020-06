Nieuwe route en veiligheidsmaatregelen voor Dakar Rally 2021

De 43ste editie van de race wordt opnieuw volledig in Saudi-Arabië verreden, ondanks dat men vorig jaar het voornemen uitsprak dat de race door meerdere landen moest gaan. Dat voornemen kon onder andere door de coronacrisis niet worden gerealiseerd, maar men is er wel in geslaagd een volledig nieuwe route op te zetten.

Opnieuw wordt de rally gestart in Jeddah. Daar vindt de officiële start en de proloog plaats. Na de administratieve en technische checks begint de rally op 3 januari. Er zijn in de route twee loops opgenomen waarbij rijders overnachten op dezelfde plek als de nacht ervoor. Daarnaast wordt er weer een marathonetappe gehouden. De rustdag vindt plaats op 9 januari in Ha’il. De slotetappe van de rally wordt verreden op 15 januari. Jeddah is opnieuw de finishplaats.

Na de dood van Paulo Goncalves en Edwin Straver tijdens de afgelopen editie van de Dakar Rally, heeft de organisatie veel tijd gestoken in het verbeteren van de veiligheid. Dit is terug te zien in een aantal maatregelen. Het belangrijkste is de introductie van een airbagvest voor motorrijders. Dit systeem wordt al enkele jaren gebruikt in de MotoGP. Het elektronische systeem detecteert bepaalde bewegingen waardoor de airbag geactiveerd kan worden. Hiermee moeten blessures voorkomen worden. Voor de aankomende editie van de rally wordt bovendien een apparaat op de motor bevestigd waarmee geluidssignalen aan de rijders gegeven kunnen worden als zij gevaarlijke zones bereiken. Ook worden meer snelheidsbeperkingen ingesteld.

Ook is gekeken of de snelheid van de motoren op enige manier teruggebracht kon worden, maar fabrikanten waren terughoudend op dit vlak. De invoering van een restrictor zou ervoor kunnen zorgen dat rijders niet genoeg vermogen hebben in een lastige situatie. De fabrikanten vonden het om die reden gevaarlijk. Omdat een alternatief nu vanwege de coronacrisis niet getest kan worden, is besloten de introductie van een snelheidsbegrenzer voorlopig uit te stellen en in 2021 verder te ontwikkelen. Wel zijn er voor aankomend jaar regels opgesteld omtrent het vervangen van bepaalde onderdelen. Zo mag een zuiger in het motorblok slechts een keer vervangen worden. Daarnaast krijgt elke motorrijder maar zes achterbanden tot zijn beschikking voor de gehele rally. Vanaf de zevende achterband krijgen rijders een tijdstraf van 30 minuten per wissel. Ook mag er bij tankstops niet meer gewerkt worden aan de motorfietsen.

Bij de auto’s en vrachtwagens zijn er, afgezien van een beperking rond het wisselen van banden, niet veel veranderingen voor de aankomende editie.

Dakar Classic

Voor het eerst in de geschiedenis van de Dakar Rally wordt er een klasse voor klassiekers toegevoegd. In deze klasse worden auto’s en trucks die voor 2000 gebruikt zijn, toegelaten met het doel om de historie van de sport te eren. Het klassement wordt op basis van een regelmatigheidsproef opgemaakt. De route van deze deelnemers loopt parallel aan de route voor de hedendaagse auto's. Ook krijgen ze hulp van GPS.

