Van Loon in de problemen in eerste etappe Dakar 2020

In een verklaring laat het team weten dat Van Loon op een steen gereden is in het stof van een motor. Daarbij is de wagen rechtsvoor zwaar beschadigd geraakt, zodanig dat Van Loon en navigator Sebastien Delaunay het niet eigenhandig kunnen repareren. Ze zijn dus aangewezen op de hulp van de servicetrucks, maar dat kan nog uren duren.

Van Loon was tot zijn schuiver sterk onderweg. Bij het vijfde tussenpunt op kilometer 177 stond hij op de elfde plaats, zeven minuten achter de leider. Kort daarna viel Van Loon stil op de livetracking, maar het probleem bleek dus behoorlijk serieus te zijn. Bij het incident bleef het duo ongedeerd.

Ook Bernhard ten Brinke kende misère in de eerste etappe van Dakar 2020. Hij verloor 23 minuten door meerdere lekke banden. Tim en Tom Coronel zijn inmiddels begonnen aan het laatste deel van de proef.

Later meer...

VIDEO: Motorsport.com sprak voor de Dakar met Van Loon