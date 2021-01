Vlekkeloos openingsweekend voor Coronel-broers in Dakar 2021

Deelnemers hadden er in de eerste 277 kilometer van de Dakar Rally geen tijd voor om er rustig in te komen. De eerste proef bestond voor een groot deel uit gravelpaden, waar het gevaar constant op de loer lag. Onder andere Erik van Loon crashte in de eerste serieuze etappe van Dakar 2021, maar de Coronel-broers kwamen geen moment in de problemen. Aan de finish klokten de Coronels een 39ste tijd, op 45 minuten van dagwinnaar Carlos Sainz. “Ik ben twee keer uit de auto geweest om te filmen”, vertelde Tom. “Zo hebben we even bij Erik van Loon gestaan, die serieus veel schade had opgelopen door op een steen te rijden.”

Een voorzichtige start was in de lastige etappe zeker op een plaats, vond Tim Coronel. “We moesten er even inkomen, maar dat was misschien maar gelukkig ook”, zei Tim. “Er zaten veel auto’s in de problemen. Met die wetenschap hebben we bijvoorbeeld niet geprobeerd een paar auto’s voor ons in te halen, hoewel ze ons een beetje ophielden. We hebben het redelijk rustig aan gedaan en pas op het einde heb ik The Beast aangetrapt.”

Pas aan het eind van de proef ging het tempo een beetje in de hoogte. “De temperaturen bleven goed, we hebben geen lekke band gehad, niet verkeerd gereden, niks. Dan kan het tempo wel wat omhoog, met de haven in zicht. Zo’n eerste dag geeft vertrouwen. We zijn klaar om aan te vallen. We kruipen gewoon naar voren, let maar op.”

Maandag staat er alweer een fikse beproeving op het programma. Dan gaan deelnemers richting Wadi Ad-Dawasir met een proef van 457 kilometer. Ook doemen dan de eerste duinen van deze Dakar Rally op.