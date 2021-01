Grote verschillen in openingsrit Dakar: Price wint, Brabec verliest

De schade liep voor Brabec al vroeg in de papieren. Vooraf had de organisatie aangekondigd dat coureurs wakker moesten zijn wat betreft het navigeren en dat bleek te kloppen. De Amerikaan raakte samen met teamgenoot Joan Barreda de weg kwijt, verloor in de eerste 71 kilometer al meer dan 13 minuten en moest vanaf dat moment de schade beperken. Dat lukte niet heel best. Brabec was bijgehaald door een hele groep coureurs die na hem van start was gegaan. Hij kwam met teamgenoten Kevin Benavides en Barreda aan de finish, ook Ross Branch en debutant Daniel Sanders vonden aansluiting in dat groepje. De snelste man van de eerste etappe moest op dat moment nog komen.

Even leek het erop dat Xavier de Soultrait aanspraak maakte op de dagoverwinning, maar de Fransman in Nederlandse dienst (De Soultrait rijdt tegenwoordig bij HT Rally Raid) verloor in de laatste 100 kilometer wat tijd ten opzichte van Price. Dat kwam omdat De Soultrait zich even vergiste en een paar kilometer van de route afweek, al realiseerde hij zich redelijk snel dat hij verkeerd zat. Price hield daardoor zijn voorsprong vast en nam in het laatste deel van de proef geen risico. Hij verloor nog een beetje tijd ten opzichte van Benavides, maar kon wel een dagzege bijschrijven. Ook is Price na zijn overwinning de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Benavides hield de tweede plaats vast in de slotfase. Matthias Walkner kwam als derde binnen nadat hij als achttiende mocht vertrekken, Sam Sunderland schaarde zich ook in de top van het klassement. De Engelsman werd vierde. Sherco is ook dit jaar weer vertegenwoordigd in de Dakar. Lorenzo Santolino scoorde een top-vijf voor het merk, hij werd vijfde op 4.23 minuten van Price. De Soultrait reed in de slotfase nog even verkeerd en verloor daardoor een paar minuten op Price, hij werd zesde. Franco Caimi klokte de zevende tijd. Skyler Howes is nog een coureur in Nederlandse dienst, hij rijdt voor het BAS Dakar Team van Bart van der Velden. De Amerikaan werd achtste voor Luciano Benavides, Martin Michek maakte de top-tien compleet.

Brabec zag zijn achterstand na aankomst bij de finish oplopen, hij verloor ten opzichte van Price 18.32 minuten. Daarmee eindigde hij buiten de top-twintig in de eerste proef.

Uitslag eerste etappe Dakar Rally 2021 - Motoren