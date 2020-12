Dakar Rally 2021: Route, welke zender, deelnemers en meer

De Dakar Rally bestaat in 2021 uit een proloog en twaalf volledige etappes. De openingsproef vindt op zaterdag 2 januari plaats in Jeddah, waar een korte proloog verreden wordt om de startvolgorde voor de allereerste proef te bepalen. In de dagen daarna volgen maar liefst zes etappes. Op zaterdag 9 januari houdt de Dakar Rally halt in Ha’il, waar de rustdag gehouden wordt. Daarna wordt de strijd hervat voor nog eens zes dagen. Het zwaartepunt van de wedstrijd ligt naar verwachting in de eerste week.

In Saudi-Arabië is het 2 uur later dan in Nederland. De snelste deelnemers op de motor zullen derhalve aan het begin van de middag aan de finish komen. De auto’s volgen niet lang daarna, de eerste vrachtwagens volgen halverwege de middag.

Het is voor de tweede keer dat er een editie van de Dakar Rally gehouden wordt in Saudi-Arabië, maar voor de nieuwe wedstrijd heeft de organisatie ASO gekozen voor een volledig nieuw parcours. Start en finish vinden plaats in Jeddah. De route heeft een totale lengte van 7.600 kilometer, daarvan tellen 4.700 kilometer mee in de race tegen de klok. Vanuit Jeddah gaat men eerst zuidwaarts met bivaks in Bisha, Wadi Ad-Dawasir, Riyadh en Buraydah. De rustdag vindt op 9 januari plaats in Ha’il. Van daaruit gaat de wedstrijd verder naar het noorden: Sakaka, Neom, Al-Ula en Yanbu. Op 15 januari wordt de wedstrijd afgesloten met een laatste proef naar Jeddah.

Bekijk hieronder het gedetailleerde routeschema van de Dakar Rally 2021:

Datum Etappe Locatie Special Totaal 3 januari Etappe 1 Djedda - Bisha 277 km 622 km 4 januari Etappe 2 Bisha - Wadi Ad-Dawasir 457 km 685 km 5 januari Etappe 3 Wadi Ad-Dawasir - Wadi Ad-Dawasir 403 km 630 km 6 januari Etappe 4 Wadi Ad-Dawasir - Riyad 337 km 813 km 7 januari Etappe 5 Riyad - Buraydah 419 km 625 km 8 januari Etappe 6 Buraydah - Ha'il 485 km 655 km 9 januari Rustdag Ha'il 10 januari Etappe 7 Ha'il - Sakaka 471 km 737 km 11 januari Etappe 8 Sakaka - Neom 375 km 709 km 12 januari Etappe 9 Neom - Neom 465 km 579 km 13 januari Etappe 10 Neom - Al-Ula 342 km 583 km 14 januari Etappe 11 Al-Ula - Yanbu 511 km 557 km 15 januari Etappe 12 Yanbu - Djedda 225 km 452 km

Uitzending Dakar 2021 op televisie

Zender: RTL7

Kanaal: 7

Zender: Eurosport

Kanaal: 20 voor klanten van Ziggo, 35 voor KPN en Telfort

Wie in Nederland op televisie naar de Dakar Rally wil kijken, heeft enkele mogelijkheden: RTL7 is op locatie in Saudi-Arabië en maakt daar een dagelijks programma over de zwaarste rally ter wereld. De verslaggeving van RTL7 is elke dag meermaals te zien. De meest actuele uitzending vindt laat op de avond plaats, de herhaling van die uitzending wordt de daaropvolgende dag aan het eind van de middag/begin van de avond uitgezonden. Ook Eurosport maakt dagelijks een programma over de Dakar Rally.

Deelnemers in de Dakar Rally 2021

Totaal aantal deelnemers: 295 inschrijvingen

Aantal Nederlandse deelnemers: 16 inschrijvingen

Door de coronacrisis is het aantal inschrijvingen voor de Dakar Rally significant teruggelopen. In 2019 waren er nog 334 inschrijvingen, vorig jaar kwamen er 342 equipes aan de start in Saudi-Arabië. Dit jaar zijn dat er 295, een daling van zo’n elf procent. Frankrijk, Spanje en Tsjechië zijn de best vertegenwoordigde Landen. Vanuit Nederland staan er in de vier klassen zestien equipes aan de start.

Nederlandse deelnemers in de Dakar Rally 2021: