Sainz troeft Peterhansel af voor winst in eerste etappe

Peterhansel eindigde zaterdag als veertiende in de proloog en hoefde daarom niet van voren te beginnen aan de eerste etappe, die behoorlijk lastig bleek. In het tweede deel van de proef kwam Monsieur Dakar op stoom en wist hij de concurrent op achterstand te rijden. Met zo’n 50 kilometer te gaan leek Peterhansel de strijd in zijn voordeel beslist te hebben, de marge met Sainz was zo’n drie minuten. Niets bleek minder waar, de winnaar van afgelopen jaar moest van ver starten na een mislukte proloog. Dat werkte in zijn voordeel, hij wist zijn achterstand om te buigen in een voorsprong. Met een minimale marge van 25 seconden pakte Sainz de overwinning.

Net als bij de motoren liepen de verschillen daarachter aardig op. Voor Martin Prokop was de eerste etappe een ideale proef om te beginnen. De Tsjechische coureur excelleert op dit terrein en ook nu bleek hij sterk te zijn. Hij werd derde op 2.53 minuten van Peterhansel, Mathieu Serradori plaatste zijn Century eveneens op de vierde plaats.

De top-vijf werd compleet gemaakt door Yasir Seaidan voor Khalid Al-Qassimi en Giniel de Villiers. Nani Roma was de snelste BRX-rijder, hij werd achtste voor Jakub Przygonski. Nasser Al-Attiyah verloor aardig wat tijd. De Qatari hoopte de schade te kunnen beperken op de eerste dag, maar die tactiek werkte niet helemaal. Aan de finish gaf hij twaalf minuten prijs op Sainz.

Lekke banden teisteren Ten Brinke in openingsproef

Voor Bernhard ten Brinke was het niet de ideale opening van de Dakar Rally. De Nederlander verloor al in het eerste deel van de proef zeven minuten. Dat had te maken met een lekke band. De achterstand liep daarna gestaag op en ook dat had te maken met lekke banden, zo liet Ten Brinke na afloop van de proef weten. In het dagklassement eindigde Ten Brinke op de zestiende plaats met een achterstand van 23.15 minuten.

Erik van Loon en Tim Coronel zijn op het moment van schrijven nog niet aan de finish.

Uitslag eerste etappe Dakar Rally 2021 - Auto's

