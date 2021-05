ASO presenteert nieuwe route met meer duinen voor Dakar 2022

De Dakar Rally zal begin 2022 voor het derde jaar op rij worden verreden in Saudi-Arabië. De ASO sprak eerder al de wens uit om meerdere landen in het Midden-Oosten toe te voegen aan de route, maar het coronavirus en de bijbehorende reisbeperkingen zorgen ervoor dat de rally ook volgend jaar weer in zijn geheel wordt verreden in Saudi-Arabië.

Ondanks het feit dat de Dakar-karavaan ook volgend jaar binnen de landsgrenzen van Saudi-Arabië blijft, heeft wedstrijdleider David Castera weer een route uit weten te stippelen die “voor 80 tot 85 procent” geheel nieuw is ten opzichte van de voorgaande twee edities. De start vindt volgend jaar voor het eerst plaats in Ha’il, waar zoals gezegd op 1 januari eerst een proloog wordt verreden. Deze zal de startvolgorde bepalen voor de eerste etappe op 2 januari.

Lege Kwartier

De Dakar Rally trekt na de start in zuidoostelijke richting naar het bevreesde Lege Kwartier, een gigantisch woestijngebied van 650.000 km2 waar de Dakar Rally in 2020 ook al even mee kennismaakte. In de editie van 2022 speelt het uitgestrekte gebied in het zuidoosten van Saudi-Arabië een hoofdrol in de Dakar Rally. Zo zullen er in het gebied drie etappes worden verreden die voor 100 procent uit duinen bestaan en zal ook de traditionele marathonetappe – waarin de deelnemers het zonder de assistentie van hun teams moeten zien te redden – in het Lege Kwartier worden verreden.

Na de rustdag wordt de Dakar-route vervolgd in westelijke richting. De eindstreep ligt na twaalf etappes in Djedda. De havenstad aan de Rode Zee – waar dit jaar ook voor het eerst een Formule 1-race wordt verreden – zal daarmee voor het tweede jaar op rij als finishplaats fungeren.

Meer details over de route en start- en finishplaatsen maakt de ASO later dit jaar bekend. Wedstrijdleider Castera kon wel al verklappen dat de deelnemers zo’n 4.000 getimede kilometers voor hun kiezen zullen krijgen. Daar zal nog zo’n 2.500 tot 3.000 kilometer aan geneutraliseerde verbinding bij worden opgeteld.

Meer duinen, minder stenen

“Er is altijd wel een verhaal te vertellen wanneer je je voorbereid op een Dakar”, vertelt Castera. “Toen duidelijk werd dat we niet naar twee of drie verschillende landen konden, stelden we onszelf de vraag: Wat nu? Ik heb geluisterd naar de deelnemers die vonden dat het parcours te veel stenen en te weinig duinen bevatte. Voor de nieuwe route zijn we dan ook begonnen in Ha’il, wat ons in staat stelt om te beginnen in het zand. De start zal met wat duinen niet makkelijk zijn, maar wel rustiger zonder verrassingen.”

“Daarna trekken we naar het zuiden, waar we in het Lege Kwartier duinen, duinen en nog eens duinen zullen krijgen. We zullen drie etappes krijgen die voor 100 procent alleen maar uit duinen bestaan, met in het midden een bivak waarmee we terugkeren naar de oorsprong van de rally. Geen campers dus om in te slapen. Dat is de spirit van de rally waar ik van houd en die de Dakar altijd al gehad heeft.”

“De tweede week zal een stuk ‘normaler’ worden, met meer nadruk op het navigatiewerk”, belooft Castera. “Paden tussen grote keien en zoeken in valleien, maar ook opnieuw met duinen. Al met al zullen we veel meer duinen krijgen dan de afgelopen twee jaar.”

Elektrisch roadbook

Naast de plannen voor de nieuwe route maakte de ASO bekend dat in 2022 ook het gebruik van het elektrische roadbook zal worden uitgebreid. Afgelopen jaar maakten alleen de eliterijders bij de auto’s, SSV’s en vrachtwagens gebruik van het elektrische routeboek. Komend jaar zullen alle rijders in deze categorieën gebruik gaan maken van het elektrische roadbook en zullen voor het eerst ook de eliterijders bij de motoren en quads hun papieren routeboek inruilen voor de elektrische variant.

Verder maakt ook de Dakar Classic volgend jaar zijn rentree. In deze categorie kunnen liefhebbers opnieuw het avontuur aangaan in voertuigen van voor 2000 op een speciaal uitgestippelde route, parallel aan het echte Dakar-parcours. De organisatie verwacht komend jaar een verdubbeling van het aantal deelnemers aan de Dakar Classic. In januari maakte Team De Rooy al bekend dat het voor de Dakar Classic twee iconische DAF-trucks gaat prepareren, naast de ontwikkeling van een gloednieuwe racetruck voor de echte rally.

De ASO begint eind deze maand met de eerste verkenningen voor de route van Dakar 2022. Deelnemers kunnen zich vanaf 17 mei al inschrijven voor de 44ste editie.